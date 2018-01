Das Experiment: Eine Regierung fast nur aus Neulingen

Was im politischen Ringen einst der Kampf um die Straße war, ist heute die Auseinandersetzung in den sogenannten sozialen Medien. Opposition gegen die neue Regierung gibt es derzeit allerdings kaum, da sie einerseits mit internen Flügelkämpfen, andererseits mit geschlechtlichen Belästigungen ausgelastet ist. Nur der gebührenfinanzierte ORF versucht das Kunststück zuwegezubringen, gleichzeitig als Staats- wie auch als Oppositionssender zu agieren.

In dieser Situation hat die neue Regierung sogar so etwas wie Narrenfreiheit. Solange sie den realistischen und zivilisierten Kurs in Sachen Zuwanderung hält, kann sie sich selbst ihre eigenen Stolpersteine leisten.

Die wirkliche Herausforderung, die die Bundesregierung bewältigen muss, ist eine Art Selbstfindungsprozess mit doppelter Integrationsaufgabe: Fast alle Regierungsmitglieder sind fachlich unerfahren, viele sind es auch politisch. Hinsichtlich der fachlich Unerfahrenen hat sich Sebastian Kurz eine besondere Integrationsaufgabe auferlegt. Wenn das Rekrutierungsmuster „Lasst parteilose Studienabbrecher um mich sein“ nicht nach hinten losgehen soll, wird es besonderer Lernfähigkeiten bedürfen.

Radikaler Ansatz

Ohne Expertise wie beispielsweise jene des bisherigen Finanzministers auskommen zu wollen, ähnelt einem riskanten Experiment mit behavioristischen Ansätzen: Gebt mir ein Dutzend gesunde Menschen – und ich mache Minister aus ihnen. Die Realität hat einen solchen radikalen Ansatz der Verhaltenswissenschaft bisher allerdings noch nicht bestätigt.

Hinsichtlich der politischen Integration wird sich der Wechsel eines Teils der neuen Mannschaft von der Opposition in die Regierung voraussichtlich eher unproblematisch gestalten. Es gilt der alte Satz: Ein Jakobiner in der Regierung ist kein Jakobiner mehr. Politisch problematischer erscheint vielmehr die Versuchung für jeden Neuling, Politik ausschließlich als Verteilungskampf zu begreifen.

Politik der positiven Anreize

Solche Töne hörte man bereits bei der beginnenden Neuordnung der Sozialsysteme. Alle Regierungsmitglieder müssen sich von der überkommenen Klientelpolitik abwenden und gemeinsam verstehen, dass alles, was verteilt wird, zuerst erwirtschaftet werden muss. Nicht ein nebuloser Gerechtigkeitsbegriff darf der Leitfaden der Politik sein, sondern der Anreiz zum entsprechenden Verhalten der Bürger. Insofern war auch der Steuerentlastungsansatz für steuerzahlende Familien richtig.

Wünschenswert wäre es daher, wenn die Regierung generell eine Wirtschaftspolitik der positiven Anreize verfolgte. Die Abkehr von den großen Demokratie- oder Kammerreformen mag nicht so schwer wiegen, wenn es gelingt, außerösterreichischen Betrieben die Ansiedlung im Bundesgebiet schmackhaft zu machen und die Wirtschaft in Schwung zu bringen.

Dazu brauchen wir ein modernes Steuersystem ohne prohibitive Steuersätze, die Förderung von Eigenverantwortung, mehr Wettbewerb, mehr private Unternehmen und ein Ende der Vernachlässigung der freien Berufe. Wer eine Wirtschaftsordnung mit modernem Unternehmergeist schafft, wird Innovation anlocken und produktive Arbeitsplätze schaffen. Wer jedoch nur das Sozialsystem im Auge hat, wird die Anzahl der Sozialhilfeempfänger vermehren.

Schon Ludwig Erhard formulierte, dass nur ein liberaler Staat ein sozialer Staat sein kann. Zuerst muss der Kuchen gebacken werden, erst dann kann man ihn essen. Das weiß jede Köchin . . .

Dr. Georg Vetter (geboren 1962 in Wien) ist Rechtsanwalt und Präsident des Clubs unabhängiger Liberaler.



