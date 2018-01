Die Weltwirtschaft 2018: Es kann ein gutes Jahr werden

Wichtige makroökonomische Indikatoren – Wachstum, Arbeitslosigkeit und Inflation – wiesen darauf hin, dass 2017 das beste Jahr für die US-Wirtschaft seit einem Jahrzehnt war. Auch die Weltwirtschaft erfreute sich eines kräftigen, synchronisierten Wachstums jenseits dessen, was allgemein erwartet worden war. Wird sich diese starke Entwicklung heuer aber fortsetzen? Die Antwort hängt von den geldpolitischen, fiskalischen, handelspolitischen und damit zusammenhängenden Strategien in den USA und in der ganzen Welt ab.

Noch ist schwierig, vorherzusehen, welche Vorschläge für politische Maßnahmen 2018 vorgelegt werden. In den USA, Frankreich und Großbritannien sind relativ neue Staats- und Regierungschefs am Werk; in Deutschland ringt man seit der Bundestagswahl im September 2017 noch immer um eine neue Regierung. Darüber hinaus lassen große Veränderungen in wichtigen Entwicklungsländern wie Argentinien, Saudiarabien und Brasilien die Zukunftsaussichten noch ungewisser erscheinen.

US-Steuerpaket greift schon

Dennoch sollten wir auf das Beste hoffen. In erster Linie sollten wir darauf hoffen, dass das derzeit bei knapp unter vier Prozent liegende synchronisierte globale Wachstum anhält, wie vom IWF prognostiziert. Meine Prognose lautet, dass die globale Erholung zwar andauern wird, aber mit einer etwas geringeren Wachstumsrate von rund 3,5 Prozent. Die zwei offenkundigsten Risken bestehen einerseits in Europa, wo ein zyklischer Aufschwung ins Stocken geraten könnte; andererseits im Nahen und Mittleren Osten, wo sich die Konflikte erneut verschärfen könnten.

Zweitens ist zu hoffen, dass die US-Notenbank Fed unter Führung ihres neuen Vorsitzenden Jerome „Jay“ Powell die Rückkehr zu geldpolitischer Normalisierung – sowohl durch die Erhöhung des Leitzinses als auch durch die Schrumpfung ihrer aufgeblähten Bilanz – fortführen oder sogar beschleunigen wird. Und wir sollten hoffen, dass es die wirtschaftlichen Bedingungen anderen wichtigen Zentralbanken, vor allem der Europäischen Zentralbank, ermöglichen, diesem Beispiel zu folgen.

Drittens ist zu hoffen, dass das Steuerpaket der US-Republikaner seinen Versprechungen hinsichtlich höherer Investitionen, gesteigerter Produktion und Produktivität sowie höherer Löhne im nächsten Jahrzehnt gerecht wird. Hier erwarte ich, dass die Investitionen in den USA in den nächsten Jahren höher ausfallen werden. Das hängt freilich von vielen anderen Faktoren und nicht nur von der Höhe der Körperschaftsteuer ab. Aber das Steuerpaket wird doch Produktion, Produktivität und Löhne ankurbeln. Die Frage ist nicht, ob das geschieht, sondern wann.

Sollten die Gesetze nicht vor den Wahlen 2018 oder 2020 ihre vollständige Wirkung entfalten, könnte sich diese Verzögerung als politisch folgenschwer erweisen. Die größte Gefahr besteht darin, dass die Vorteile der neuen Gesetze verspätet spürbar werden und die wichtigsten Bestimmungen zurückgenommen werden, sobald die Demokraten zurück an die Macht kommen.

Viertens ist zu hoffen, dass die Regierungen überall damit beginnen, auf die drohende Krise im Bereich der seit Jahrzehnten steigenden Kosten für staatliche Renten und staatliche Gesundheitsversorgung zu reagieren. Da Sozialprogramme kostspieliger werden, verdrängen sie staatliche Ausgaben für absolut Notwendiges wie Verteidigung und erzeugen immer mehr Druck, höhere wachstumshemmende Steuern einzuführen.

Gerade Europa darf sich durch den zyklischen Aufschwung nicht in Selbstzufriedenheit wiegen. Etliche Mitgliedsstaaten der EU müssen weiter ihre Staatsschulden abbauen, und die Eurozone muss die Krise der „Zombiebanken“ lösen. Darüber hinaus wären strukturelle Arbeitsmarktreformen der Art, wie sie Frankreichs Staatspräsident, Emmanuel Macron, verfolgt, höchst begrüßenswert.

Tickende Zeitbombe

Leider dürften sich Fortschritte im Bereich der Strukturreformen bestenfalls vereinzelt einstellen. Die Gefahr besteht darin, dass langsames Wachstum nicht in jenem ausreichenden Maß zu Lohnzuwächsen und Arbeitsplatzschaffung führen wird, um damit die tickende Zeitbombe der Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern zu entschärfen. Ein weiteres Risiko ist, dass die Reformbemühungen zu politischen Gegenreaktionen führen, die für langfristige Investitionen schädlich wären.

Fünftens ist zu hoffen, dass die Eurozone eine Währungskrise vermeiden kann. Das hängt vor allem von den innenpolitischen Entwicklungen in Deutschland ab.

Sechstens ist zu hoffen, dass sich die EU und Großbritannien auf eine vernünftige Brexit-Vereinbarung einigen, in deren Rahmen starke Handelsbeziehungen gewahrt bleiben. Über Europa hinaus ist zu hoffen, dass die Verhandlungen zwischen den USA, Kanada und Mexiko über das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) zu einem Arrangement führen, das den Handel auf dem Kontinent erleichtern wird.

Hauptgefahr: ein Handelskrieg

Allgemein besteht im Bereich des Handels die größte Gefahr darin, dass die Trump-Regierung in ihrem Bemühen, den amerikanischen Arbeitern in der Industriefertigung zu helfen, einen Handelskonflikt vom Zaun bricht, der niemandem nützen würde.

Siebentens ist zu hoffen, dass mit neuen politischen Strategien im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie ein Ausgleich zwischen den Anliegen aller Beteiligten geschaffen wird. Einerseits besteht Grund zur Sorge wegen der Konzentration der Marktmacht gewisser Internetunternehmen, vor allem in den Bereichen Online-Inhalte und Vertrieb sowie auch hinsichtlich der Auswirkungen neuer Technologien auf Privatsphäre, Strafverfolgung und nationale Sicherheit. Auf der anderen Seite könnten neue technische Fortschritte immense wirtschaftliche Vorteile bringen.

Es fällt leicht, sich Szenarien der Über- und Unterregulierung vorzustellen. Ebenso leicht fällt es, sich eine breite öffentliche Gegenreaktion gegen große Technologiefirmen vorzustellen, vor allem wenn ungenügende Selbstkontrolle oder die Weigerung, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, zu einem schrecklichen Ereignis führt.

Hoffen auf mehr Anstand

Aber es kann Jahre dauern, bis man die passende politische Balance herstellen kann. Wenn ein künftiges Ereignis den emotionalen Nerv der Menschen trifft, könnte sich die öffentliche Stimmung dramatisch ändern. Letztlich allerdings werden Wettbewerb und Innovation die bevorstehenden Regulierungen überleben.

Schließlich und am bedeutsamsten: Es ist zu hoffen, dass Terrorismus überall verhindert wird, Konflikte abflauen, Demokratie und Kapitalismus wieder an Dynamik gewinnen und mehr Anstand und ehrlicher Dialog auf öffentlicher Bühne Einzug halten. Sollte das eintreten, wird 2018 tatsächlich ein sehr gutes Jahr werden.

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier. Copyright: Project Syndicate, 2017.



E-Mails an: debatte@diepresse.com

DER AUTOR Michael J. Boskin (*1945 in New York) studierte Wirtschaftswissenschaften in Berkeley. Derzeit ist er Professor für Ökonomie an der Universität Stanford und Senior Fellow der Hoover Institution. Von 1989 bis 1993 war er Chef des wirtschaftlichen Beraterstabs des damaligen amerikanischen Präsidenten, George Bush senior.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)