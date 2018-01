Frustrierte, zornige junge Männer - einst und heute

Das Obdachlosenasyl Meldemannstraße 27 in der Wiener Brigittenau war ein zukunftsweisendes Sozialprojekt. Der Begriff Asyl war damals hauptsächlich mit Obdachlosigkeit verknüpft. Der legendäre Sozialreporter Max Winter verglich Wiener mit Berliner Verhältnissen und schrieb am 8. 1. 1899 in der „Arbeiterzeitung“: „In Wien sind arme Teufel, die mit Ungeziefer behaftet sind, überhaupt von der Wohltat, das Asyl zu benützen, ausgeschlossen.“ Also Exklusion statt Inklusion samt Hilfe?

Anno 1905 wurde in der Meldemannstraße von einem privaten Wohltätigkeitsverein ein „Männerheim“ genanntes, für damalige Verhältnisse außergewöhnliches Obdachlosenasyl eröffnet. Das Haus verfügte über Einzelkabinen für die Bewohner, Kantine, Speisesaal, Lesezimmer und Bäder. Die Verwaltung des Hauses übernahm die Stadt Wien. Schon damals wurde über den unangemessenen „Luxus“ im Vergleich zur darbenden Normalbevölkerung gelästert.

Erklärtes Ziel des neuen Männerheims war es, die Zahl der Bettgeher zu verringern. 1910 gab es in Wien 80.000 armutsgefährdete, sozial randständige Personen ohne festen Schlafplatz. Die Stadtverwaltung versuchte dieser ausgegrenzten Schicht durch Gewährung von Sozialleistungen Herr zu werden. Junge Männer, die nichts mehr zu verlieren haben, sind die gefährlichste Spezies der Menschheitsgeschichte – perspektivlos, jung und frustriert. Mit einem hohen Pegel an Gewaltpotenzial, aus Verzweiflung und Chancenlosigkeit genährt. „Toxische Männlichkeit“ heißt es heute.

Untalentierter Illustrator

Historische Bedeutung erlangte das Heim in der Meldemannstraße durch einen Armutsmigranten aus tristen familiären Verhältnissen mit vielen toten Geschwistern. Ein eher untalentierter Ansichtskartenmaler kam nach Wien, um hier Kunst zu studieren. Dieser Adolf Hitler war laut polizeilichem Melderegister vom 9. Februar 1910 bis 24. Mai 1913 hier wohnhaft. Er konsumierte Sozialleistungen nach heutigen Standards, ehe er sich nach drei Jahren und drei Monaten nach München aufmachte.

Gefährliches Ungleichgewicht

Der Rest ist ebenso tragisch wie weltbekannt. Hitler fehlte die Perspektive als abgewiesener Aspirant eines Kunststudiums. Er wurde zum antisemitischen Demagogen, später zum despotisch herrschenden Diktator, der die Welt in den Abgrund führte und den Holocaust zu verantworten hat.

Eine These von Gunnar Heinsohn besagt: Die europäische Bevölkerungsexplosion ab dem späten 15. Jahrhundert und die dahinter stehende Geburtenzahl pro Frau, mit durchschnittlich mehr als fünf Kindern bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein, schufen erst die Voraussetzung für die europäische Weltbeherrschung. Heinsohn publizierte 2003 „Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen“.

Bei einem starken Ungleichgewicht zwischen karrieresuchenden jungen Männern und verfügbaren gesellschaftlichen Positionen müsse es zwangsläufig zu Konflikten kommen. Verantwortlich dafür ist der Jugendüberschuss. „Es endet immer auf gleiche Weise: Die Zivilisation erreicht ein Stadium der Überreife, wo sie sich nicht nur nicht mehr verteidigen kann, sondern auf eine scheinbar unbegreifliche Art auch die eigenen Feinde züchtet“, schrieb der Holocaust-Überlebende Imre Kertész in seinem Vermächtnis „Letzte Einkehr“.

Im Jahr 2015 überstieg die Zahl der Asylanträge, von vorwiegend jungen Männern, jene des gesamten Geburtsjahrganges in Österreich. Das mag ein schicksalhaftes Indiz sein, vielleicht für zukünftige Gedenkjahre.

Karl Weidinger (*1962) lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Wien und im Burgenland. Sein Anliegen ist die Gesellschaftskritik.



