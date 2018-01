Angst vor dem Fremden

In der amerikanischen Erfolgsserie „House of Cards“ verfolgt die Figur des skrupellosen Politikers Frank Underwood rücksichtslos das Ziel, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, was schlussendlich auch gelingt. Auch Sebastian Kurz hat dank einer minutiös geplanten Aktion sein Ziel erreicht, österreichischer Bundeskanzler zu werden. Auf diesem Weg hat er, so kritisieren viele, Solidarität, Menschlichkeit und Europa, wichtige Grundfesten österreichischer Politik, geopfert.

Kurz hat es mit seiner Politik in Kauf genommen, das Klima für Flüchtlinge weiter zu vergiften. Erinnert sei hier nur an seine Idee von Anhaltelagern nach australischem Vorbild. Wie Kurz und sein Team das Thema Flüchtlinge behandeln, steht in sehr deutlichem Widerspruch zu dem, was etwa Papst Franziskus in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache eingefordert hat.

Man würde sich wünschen, dass die kirchlichen Würdenträger in Österreich ebenfalls viel klarer Stellung beziehen, anstatt – wie unlängst Kardinal Schönborn mit Ministerin Elisabeth Köstinger – fröhlich lächelnd für ein Facebook-Foto zu posieren. Die ÖVP hat sich mit Kurz endgültig und sehr deutlich von ihren Resten christlicher Werte verabschiedet. Köstingers Besuch bei Kardinal Schönborn fällt wohl in die Kategorie politische PR-Aktion.

Erfolgreich erprobtes Rezept

Kurz hat aber auch die EU im Visier. Schon lange setzt der jetzige Kanzler hier auf (Aus-)Grenzen. Man könnte es also beinahe als eine Ironie der Geschichte ansehen, dass die Grenzen, die einst Alois Mock versucht hat zu überwinden, von Kurz und Ko. eifrig wieder aufgebaut werden.

Das Rezept, das Kurz verwendet, ist einfach und wurde bereits erfolgreich in Großbritannien erprobt: Man erschwert das Leben für Unionsbürger und gießt stetig ein wenig Öl ins Feuer.

Natürlich muss man hier etwas vorsichtiger sein als bei den Flüchtlingen, die keinen Fürsprecher haben. Als erster Schritt soll die Familienbeihilfe für Unionsbürger gekürzt werden. Die EU oder ein betroffener EU-Bürger wird klagen.

Sollte die Bundesregierung vor dem EuGH verlieren, hat man dennoch gewonnen, bietet dies doch bereits die nächste Steilvorlage für EU- und EU-Bürger-Bashing. Die Spirale kann sich also weiterdrehen.

Wie versprochen hat Kurz die ÖVP verändert. Generell fällt auf, dass die Antworten der Partei auf die komplexen Fragen unserer Zeit aus vorsichtig dosierten Statements ihres Anführers Sebastian Kurz bestehen, der sich vor vielem fürchtet – vor allem aber vor dem Fremden. Der Vergleich zwischen Kurz und Trump, wenngleich bei der ÖVP ungern gehört, ist nicht völlig von der Hand zu weisen: Beide Politiker sind getrieben von Vorurteilen, Ausgrenzungen und Angst vor dem Fremden.

Die Zeiten haben sich unzweifelhaft gewandelt. Diejenigen, die das mit Sorge erfüllt, bleibt – in Anlehnung an den Korintherbrief – nur der feste Glaube, gepaart mit der Hoffnung, dass wir Österreicher nicht so sind wie die Politik des Sebastian Kurz und dass die Liebe letztendlich sein Kartenhaus – gebaut aus Hass, Ausgrenzung und Zwietracht – zum Einstürzen bringen wird.

Clemens M. Rieder ist Jurist und Politologe. Er arbeitet derzeit als Lecturer an der Queen's University, Belfast.



