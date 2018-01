Der lange Weg der FPÖ in die politische Mitte

Manche Kommentatoren haben es schwer mit Sebastian Kurz. Vor der Nationalratswahl hatten ihn die einen in Verdacht, eine „neokonservative Revolution“ im Schilde zu führen; andere wiederum sahen in ihm einen der schlimmen Populisten, dessen Ambitionen eine Gefahr für die europäische Demokratie werden könnten.

Nun, nach der Bildung einer türkis-blauen Regierung ist alles wieder anders: In geheuchelter Anteilnahme machen sie sich ernste Sorgen um ihn. Es könnten nämlich die Freiheitlichen in seiner Koalitionsregierung den Höhenflug des insgeheim Bewunderten und verstohlen Beneideten zunichtemachen. Eine „Schande für Europa“ sei die Bildung dieser schwarz-blauen Regierung, hieß es im Februar des Jahres 2000 einigermaßen hysterisch. Wohlgemerkt in Österreich. Heute würde man sich mit einer solchen Aussage lächerlich machen. Dennoch versuchen vor allem deutsche Talkshow-Master und manche österreichische Ableger und Imitatoren unverdrossen, die „Beteiligung der Rechtspopulisten“ an der Regierung in Wien zu einem europäischen Problem hochzustilisieren.

In der schematischen, weil bequemen Außensicht geht die eigentliche österreichische Dimension der Unternehmung verloren: Kurz macht den nächsten Versuch, die FPÖ ins Zentrum der österreichischen Politik zu holen. Und er hat größere Chancen darauf, dass es ihm dauerhaft gelingt, als Wolfgang Schüssel. Vielleicht fällt es ihm auch einfach in den Schoß.

Der langfristige, wenn man will staatspolitische Zweck daran ist, dass sich ein grobes Drittel der Bevölkerung nicht auf Dauer in einer Distanz zum Staat einrichten können soll. Dieses Drittel ist längst nicht nur eine „entpolitisierte Unterschicht“ wie vielleicht teilweise in Wien oder anderen größeren Städten, sondern es sind auch als bürgerlich zu bezeichnende Menschen, namentlich in der Steiermark, in Oberösterreich und Salzburg. Ein Sonderfall ist Kärnten, wo SPÖ und FPÖ kommunizierende Gefäße sind.

Die FPÖ als Regierungspartei – das ist nicht so neu, wie jetzt wieder einmal getan wird. Die Republik hat es immerhin schon zehn Jahre lang erlebt. Erste Überlegungen, die FPÖ ins Machtsystem der Zweiten Republik zu integrieren, gab es schon in den frühen 1960er-Jahren während der langen Verhandlungen um eine Neuauflage der Großen Koalition 1962.

Nach den Verlusten bei der Wahl von 1970 lehnte es Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP) ab, mit der FPÖ zu regieren, obwohl das nach dem Wahlergebnis möglich gewesen wäre und die FPÖ ihm Avancen machte. SPÖ-Chef Bruno Kreisky hatte diese Skrupel nicht und bildete eine Minderheitsregierung seiner Partei mit Unterstützung der FPÖ, die unter der Führung des früheren SS-Obersturmführers Friedrich Peter stand. Dafür wurde die FPÖ mit einer für sie günstigen Wahlrechtsreform durch eine Vergrößerung der Wahlkreise belohnt, die ihr die Präsenz im Parlament für alle kommenden Zeiten garantierte.

Vorwurf „deutschnational“

Eineinhalb Jahre später hatte die FPÖ vorläufig ihre Schuldigkeit getan. Kreisky brauchte sie für die nächsten zwölf Jahre nicht mehr, da er mit absoluter Mehrheit regieren konnte. In diese Situation kam erst 1983 sein Nachfolger Fred Sinowatz. Er fand schnell wieder den Weg zur FPÖ. Der blaue Koalitionspartner wurde jetzt als „liberale“ Partei ausgegeben, es war aber dieselbe FPÖ mit denselben Leuten in den Spitzenrängen wie 13 Jahre vorher. Bis heute ist diese Koalition, die drei Jahre lang dauerte, durch eisern durchgehaltene politisch-mediale Verdrängung aus dem kollektiven Gedächtnis der SPÖ und der Republik gestrichen.

Die FPÖ möchte respektabel werden. Das ist verständlich und war nicht immer so. Jörg Haider wollte respektiert werden, ohne darauf Wert zu legen, sehr respektabel zu erscheinen. Von Herbert Kickl, dem „Philosophen“, wird gesagt, er habe sich die europäische Anerkennung von einer Koalition mit der SPÖ erwartet. Das war vermutlich richtig, und die FPÖ hätte dafür weniger tun müssen als jetzt.

Was kann die FPÖ also eigentlich als Regierungspartei disqualifizieren? Im ARD-Interview mit Kurz vergangene Woche glaubte Sandra Meischberger offensichtlich, es sei ein ernsthafter Vorwurf an die FPÖ, sie als „deutschnational“ zu bezeichnen.

Mediale Durchdringung

Kurz antwortete, er könne mit dem Ausdruck „deutschnational“ nichts anfangen. Was sollte auch ein 31-Jähriger, der das vielleicht nicht einmal im Gymnasium gehört hat, vom Kulturkampf im vorvorigen Jahrhundert wissen, und warum soll es ihn interessieren?

Er ist in einem selbstverständlichen Österreich-Bewusstsein aufgewachsen, in das natürlich auch Norbert Hofer hineinpasst, wenn er sich der „deutschen Sprach- und Kulturgemeinschaft zugehörig“ fühlt. Letzteres ist angesichts der fast totalen Durchdringung Österreichs durch deutsche mediale Präsenz, etwa im ORF, nicht einmal so erstaunlich. Jedenfalls eignet sich der Begriff nicht zur Beschreibung einer auch nur irgendwie totalitären Gesinnung.

Was also noch? Die hochgradig künstliche Erregung über das Wort „konzentriert“ entlarvt sich selbst. Im Übrigen ist heute bald eine Partei so „ausländerfeindlich“, wie es der FPÖ nachgesagt wird. Es ist ja nicht ohne Ironie, dass die beiden Aufgabengebiete Migration und Integration in der Regierung vom Innenminister aus der FPÖ und von der der FPÖ zugerechneten Außenministerin zu betreuen sind. Beide werden dort an die sehr unerfreulichen Realitäten stoßen.

Nirgends schlagen sich bisherige Politik und Agitation der FPÖ so hart mit der Wirklichkeit des Regierens wie in der Sozial- und Europa-Politik. Als Heinz-Christian Strache vor Kurzem die Abspaltung der Republika Srpska von Bosnien und Herzegowina empfahl, betrieb er damit nur österreichische Parteipolitik für seine serbische Klientel in Favoriten und Ottakring.

Verflogene Europa-Euphorie

Jetzt findet er sich damit plötzlich in der Außenpolitik des Landes, dessen Vizekanzler er ist. Das dürfte ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt haben, aber es ist nicht die erste Lektion, die er in den vergangenen Monaten gelernt hat. Möglicherweise ist die Dekomposition der Staatenwelt Ex-Jugoslawiens tatsächlich noch nicht beendet, man möchte sich aber nicht Österreich als Agenten dabei wünschen.

Eine „proeuropäische“ Regierung haben wir natürlich, versicherte Kurz in Paris und Berlin. Auch die Freiheitlichen beteuern das. Schon Wolfgang Schüssel musste das seinerzeit in die Präambel zum Koalitionsvertrag schreiben, und es fiel ihm leicht, weil es seiner und seiner Partei tiefster Überzeugung entsprach.

Das war fünf Jahre nach unserem Beitritt zur EU, vier Jahre vor dem Beitritt von zehn osteuropäischen Staaten und acht Jahre vor der Finanz- und Eurokrise. Damals schien jede Europa-Euphorie noch gerechtfertigt. Was heute proeuropäisch ist, ist nicht mehr so leicht zu beantworten. Ein zentralistisches Europa nach französischen Vorstellungen, auf das nun auch Deutschland einzuschwenken beginnt, sollten wir uns jedenfalls nicht wünschen.

