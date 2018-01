Konjunkturbelebung: Bitte Chance nicht verspielen!

Im Wahlkampf betonten die antretenden Parteien, dass nach Jahren der Uneinigkeit, Streiterei und Reformstau in Österreich endlich etwas weitergehen müsse. Viele Wähler sahen das auch so – dachten dabei aber wohl nicht in erster Linie an das Tempo auf Autobahnen.

Die Wirtschaft hatte seit Jahren nicht so recht funktioniert. Die Beschäftigungslage hatte sich bedenklich verschlechtert, und die Einkommen stagnierten. In der Welt rings um uns gingen rapide und teilweise erschreckende Veränderungen vor sich.

Sehr gefragt wären überzeugende Konzepte gewesen – und sie sind es noch –, wie sich die heutige Generation und deren Kinder in einer doch eher immer unruhiger werdenden Umgebung behaupten könnten: in Bezug auf Arbeit, Bildung, soziale Verhältnisse, Umwelt und Sicherheit.

Seit Kurzem hat sich daran ziemlich überraschend etwas geändert: Ein schon nicht mehr erwarteter konjunktureller Aufschwung hat eingesetzt, in dem Österreich eine vergleichsweise gute Figur macht. Manche Berufe werden bereits knapp. Die Exportwirtschaft floriert, der Euro scheint stabil, selbst Griechenland bekommt wieder Kredit.

Geschenk der Weltwirtschaft

Allerdings finden nicht mehr so gefragte Qualifikationen, ältere Menschen (schon ab 50!) und periphere Regionen nach wie vor nur schwer Arbeit. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation kommt zu rasch, als dass sie sich die neue Regierung als Verdienst auf die Fahnen schreiben könnte. Ziemlich bald wird sie das aber ganz gewiss tun.

Eine zwar immer wieder versprochene, aber schwer zu realisierende Aufgabe („Ankurbeln des Wachstums“) wird der neuen Regierung nahezu ohne eigenen Aufwand von der Weltwirtschaft geschenkt. Selbst das sonst gewohnt zurückhaltend formulierende Wifo gibt der Wende zum Besseren „äußerst positiven“ Ausdruck.

Kann das düstere Kapitel „Krise“, das uns ein Jahrzehnt lang beunruhigte, unverhofft geschlossen werden? Kann die Politik nun wieder in besser kartografierten Gewässern steuern? Nichts wäre kurzsichtiger, als sich jetzt gelassen zurückzulehnen.

Hier spricht nicht der obligat erhobene Zeigefinger eines professionellen Bedenkenträgers. Der Konjunkturaufschwung verdeckt die noch lange nachwirkende Hinterlassenschaft der Krise: Langzeitarbeitslosigkeit, hohe Staatsschulden, die ungenügende Architektur der Währungsunion, fatale Verschränkung von Staats- und Bankenschulden in mehreren Ländern, das abnorme Zinsniveau und die tiefe Uneinigkeit über den weiteren Weg und die Ziele der Europäischen Union.

Wenn wieder eine Blase platzt

Geradezu unbehaglich ist es, sich vorzustellen, wie die europäische Wirtschaftspolitik überhaupt reagieren könnte, wenn – Gott behüte – wieder einmal eine große Blase platzt. Budget- und Geldpolitik haben ihr Pulver weitgehend verschossen.

Zum anderen hat die atemlose Bekämpfung der tiefen Krise von anderen Herausforderungen abgelenkt, die das 21. Jahrhundert unvermeidbar stellt: von der Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Perspektivlosigkeit des Materialismus in den reichen Ländern, von den Effekten des Klimawandels und sonstiger Umweltgefahren, von der gigantischen Bevölkerungslawine in den armen Ländern.

Freilich: Alls das sind Fragen, die nicht nur Österreich angehen. Und es war auch nicht zu erwarten, dass das Regierungsprogramm darauf eingehen würde. Doch irgendwann in absehbarer Zeit wird sich auch diese Regierung damit ernsthaft beschäftigen müssen, Ort und Richtung der Entwicklung dieses Landes auf längere Sicht zu bestimmen.

Schieflage der Staatsfinanzen

Dazu gibt die internationale Konjunkturerholung eine Atempause und einige Mittel, die nicht nur für kurzfristige, noch so verständliche Wünsche genutzt werden sollten. Die entscheidende Frage ist, was die Regierung mit dem ihr unverhofft zugefallenen Geschenk macht. Vorläufige Antwort: Sie finanziert damit einen nicht unwesentlichen Teil der versprochenen Senkung der Steuern auf Arbeits- und Unternehmereinkommen.

Für diese Form der Verwendung sprechen vor allem die bedenklich hohe Steuer- und Abgabenlast auf mäßige und mittlere Einkommen mit dämpfenden Effekten auf die Beschäftigungsnachfrage und auf Leistungsanreize, sowie – unvermeidlich umstritten – auf Familien mit Kindern.

Gegen eine Steuersenkung zu argumentieren ist nicht populär, noch dazu gegen eine, die verspricht, sie primär durch Einsparungen beim Staatsaufwand zu finanzieren. Eine eingehende Auseinandersetzung über die dringendsten Schritte gegen die Schieflage der Staatsfinanzen vor dem längerfristigen Hintergrund hat aber bisher nicht stattgefunden.

Viel beklagter Reformstau

Ob in Österreich eher die hohe Besteuerung von Arbeitseinkommen zu senken wäre oder die infolge der Krise noch immer stark erhöhte Staatsschuld, ist alles andere als eine banale Frage. Ambitionierte Steuersenkungen führen in Österreich mit unschöner Regelmäßigkeit und, entgegen allen Versicherungen, zu teilweiser Finanzierung durch neue Staatsschulden.

Der viel beklagte Reformstau in dieser Republik hat gewiss nicht nur mit mangelnder Einsicht, mit Borniertheit und Partikularinteressen der Verantwortlichen zu tun. Gerade Anliegen, die für die langfristige Entwicklung des Landes von zentraler Bedeutung sind – radikale Verbesserung der Bildung, demografische Alterung, Verflachung der steilen Lebenseinkommenskurve, Umweltpolitik, wohl auch Landesverteidigung –, verlangen in der Regel im Interesse durchsetzbarer und längerfristig genügend tiefgehender Strukturreformen bei der Einführung einen erhöhten Anfangsaufwand als später, wenn die Vorteile reifen.

Jeder Unternehmer weiß aus eigener Erfahrung, dass Sparen oft Mehraufwand zur Überwindung der Eintrittsschwelle in Innovationen voraussetzt.

Dem scheidenden Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Gerhart Holzinger, wird die resignierende Erfahrung zugeschrieben, dass in Österreich wirkliche Strukturreformen „offenkundig nur in Zeiten äußerst Not möglich“ sind. Man möchte sich wünschen, dass er zu pessimistisch ist.

Gefragt ist nun Standfestigkeit

Vom neuen Finanzminister, Hartwig Löger, wird jedenfalls enorme Standfestigkeit verlangt werden, damit das den Staatsfinanzen unverhofft in den Schoß gefallene Geschenk der Konjunkturbelebung sich nicht als Danaergeschenk herausstellt – kurzfristig zwar verführerisch, auf längere Sicht aber eine verspielte Chance.

DER AUTOR

Prof. Helmut Kramer (geboren 1939 in Bregenz) war von 1981 bis 2005 Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, ab 1990 Honorarprofessor an der Universität Wien, von 2005 bis 2007 war er Rektor der Donau-Universität Krems, derzeit Vorsitzender der Österreichischen Plattform für Interdisziplinäre Alternsfragen. [ Clemens Fabry ]

E-Mails an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)