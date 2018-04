Eine große Chance auch für Österreich

Die Seidenstraßeninitiative ist fünf Jahre jung, und ihre Umsetzung schreitet zügig voran. Über 80 Staaten und internationale Organisationen haben mit China bereits Kooperationsabkommen unterzeichnet, und zahlreiche Projekte werden vorangetrieben. China hat mehr als 60 Milliarden Dollar in den Anrainerstaaten investiert, und der China Railway Express ist insgesamt 7000-mal zwischen 35 chinesischen und 34 europäischen Städten gefahren.

Verglichen mit Schiffen ist die Fahrzeit um 60 Prozent kürzer, und die Transportkosten sind um 80 Prozent günstiger als via Lufttransport. Eine chinesische Firma hat den griechischen Hafen Piräus übernommen und den Warenumschlag dort so rapid gesteigert, dass er wieder zu den großen europäischen Häfen zählt. Mit der Erneuerung der Eisenbahnverbindung Belgrad-Budapest wurde begonnen, die Fahrtzeit wird nach Fertigstellung statt derzeit acht Stunden dann nur noch drei Stunden betragen.

Die Seidenstraßeninitiative bringt den mitwirkenden Staaten sichtbare Vorteile. Einige europäische Politiker und Medien meinen aber, dass China damit internationale Regeln verletze, den eigenen Einfluss vergrößern und Europa spalten wolle. Solche Behauptungen basieren auf einem reinen Missverständnis!

Plattform für Kooperationen

Die Seidenstraßeninitiative folgt von Anfang an den Prinzipien der gemeinsamen Beratung, Umsetzung und Teilhabe. Sie steht allen Staaten offen und richtet sich gegen kein Land. Als eine Plattform für internationale Kooperationen hält sie sich an das allgemeine internationale Regelwerk über Transparenz, Schulden, Umwelt, Kriterien und achtet auf Nachhaltigkeit.

China geht unbeirrt den Weg der friedlichen Entwicklung und hat keine sogenannten geopolitische Ambitionen. China unterstützt konsequent die europäische Integration, hat Europa nie gespalten und wird es auch in Zukunft nicht tun. Die Seidenstraßeninitiative will alle Beteiligten enger zusammenbringen. Sie verbessert die Infrastruktur in den Anrainerstaaten, fördert die Wirtschaft ebenso wie die regionale Stabilität.

Impulse für die Wirtschaft

Die Hoffnung ist, dass Europa die Entwicklung Chinas und die Seidenstraßeninitiative objektiv betrachtet. Freilich ist diese Initiative ein Novum, daher ist China bereit, mit Europa über alle anstehenden Fragen und Sorgen zu sprechen. Wir begrüßen alle konstruktiven Vorschläge und wollen die Initiative optimal und miteinander umsetzen. Sie kann auch der chinesisch-österreichischen Zusammenarbeit neue Impulse verleihen. Österreich gilt als Verkehrsknotenpunkt Europas und ist führender Investor in Mittelost- und Südosteuropa.

Die Seidenstraßeninitiative wird große Nachfrage nach österreichischen Technologien und Produkten auslösen. Die Auslotung und Kooperation zwischen China und Österreich in den Projekten China Railway Express, Breitspurbahn, Logistikzentren, Verlängerung der Land-Meer-Verbindung über Piräus und Budapest bis nach Österreich werden die österreichischen Standortvorteile weiter verbessern.

Die Regierungen unserer beiden Länder sollten die Chancen nutzen, das wechselseitige Vertrauen vertiefen, den Unternehmen bei ihren Kooperationen im Rahmen der Seidenstraßeninitiative ihre politische Unterstützung gewähren und mehr günstige Rahmenbedingungen schaffen.

Ich bin überzeugt, dass durch gemeinsame Bemühungen die Kooperation im Rahmen der Seidenstraßeninitiative die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen China und Österreich fördern und zur Wirtschaftskonjunktur beider Länder nachhaltig beitragen wird.

Li Xiaosi (*in Wuhan) ist seit 2016 Botschafter der VR China in Österreich.



