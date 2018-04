Eine politische Geisterfahrt im Rückwärtsgang

Zunächst ist völlig klar: Auftragsmorde einer ausländischen Macht sind ein extrem feindseliger Akt, einemassive Verletzunginternationalen Rechts und rechtfertigen schärfste Verurteilung und Sanktionen. Moskau sind derartige Methoden nicht fremd, und es macht sich wie schon in früheren solchen Fällen mit Vernebelungsaktionen nach der Methode „Haltet den Dieb“ noch verdächtiger. Solange aber keine Belege vorliegen, kommen die Vorwürfe gegen Russland einer Vorverurteilung sehr nahe und erscheint die Ausweisung von diplomatischen Vertretern voreilig.

Das eigentliche Desaster dieser Krise liegt aber in der zunehmenden Entwicklung desinternationalen Konfliktverhaltens weg von einer rational-rechtlichen Herangehensweise zu primitiver „Wie du mir, so ich dir“-Vergeltung, Gewaltbereitschaft und nationalistischem Prestigegehabe.

Zusammenstehen hinter Putin

So entsteht der Eindruck, dass dieser Konflikt der britischen Premierministerin, Theresa May, nicht ungelegen sein könnte. In seiner Folge lassen sich mit (noch?) nicht bewiesenen Vorwürfen gegen Russland nationale Emotionen anheizen, britisches Großmachtgehabe unterstreichen und lässt sich gleichzeitig von innenpolitischen Problemen ablenken.

Auf der anderen Seite kommen das nationale Getöse Mays und die Eskalation auch Russlands Präsidenten, Wladimir Putin, entgegen: Wie „der Westen“ die Großmacht Russland behandle, sei unzumutbar, jetzt gelte es, fest hinter dem Retter Putin zusammenzustehen.

So kehrt mit eifriger Hilfe von „Amerika first“-Donald-Trump der überwunden geglaubte „Kalte Krieg“ zurück: mit Großmächte-Nationalismus, Wettrüsten, Stellvertreterkriegen, Protektionismus – eine politische Geisterbahn im Rückwärtsgang.

In dieser Situation kann das Ziel der EU nur sein: alles tun, um dem immer rasanterenglobalen Rückfall zu Verrohung, Gewalt, Rechtsmissachtung, Entsolidarisierung undnationalistischem Machtehrgeizpräventiv und korrigierend entgegenzuwirken. Auf diese Ziele der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) haben sich die EU-Mitgliedstaaten geeinigt – im Wissen, diese Anliegen nur mehr gemeinsam und nicht einzelstaatlich verwirklichen zu können.

Wie die GASP real abläuft, lässt sich anhand der Nervengiftaffäre ablesen. Der EU und ihren Mitgliedstaaten hätte es besser angestanden, zunächst die Mordattacke schärfstens zu verurteilen, auf sachliche, internationale Untersuchung und Beweisführung zu bestehen – und dann gegebenenfallsSanktionen zu verhängen.

Konterkarierung der GASP

Das ist zugegebenermaßen schwierig, wenn weder London noch Moskau an einer internationalen Untersuchung Interesse zeigen und unter dem Titel „EU-Solidarität“ der Druck steigt, beim nationalistischen Schlagabtausch mitzutun. Wenn aber die EU sich zur Verurteilung der Giftattacke durchgerungen und den (kritisierbaren) Weg der symbolischen Sanktionierung via Diplomatenausweisung eingeschlagen hat, ist dies nur sinnvoll, wenn das einhellig erfolgt. Das Ausscheren einzelner Regierungen schwächt die Wirkung von Verurteilung und Sanktion, konterkariert die GASP, die ja nicht Selbstzweck ist, sondern wertebasierte Ziele erreichen will. Deshalb erfordert die GASP von den Mitgliedstaaten die Solidarität und politische Disziplin, Beschlüsse mitzutragen, wenn manchmal auch nur zähneknirschend.

Damit sind wir beim europapolitischen Verhalten der Regierung in Wien angelangt: Zur gemeinsamen Verurteilung reichte die Solidarität noch, die Sanktion der Diplomatenausweisung sei aber eine rein nationale Entscheidung, die Bundeskanzler Sebastian Kurz aus mehreren Gründen nicht mitmachen will.

Zum einen wolle man die „Gesprächslinien“ nicht abkappen – als ob ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Diskussion stünde. Denn natürlich bestehen die Gesprächsbeziehungen so oder so weiter – dafür braucht es weder Herrn Kurz noch Österreich.

Österreichs Vermittlungsrolle solle zum Einsatz kommen, hieß es weiter. Außenministerin Karin Kneissl schränkt wenigstens ein:Falls diese Rolle nachgefragt werde. Aber zwischen wem soll vermittelt werden? Zwischen London und Moskau? Zwischen der EU und Russland? Oder gar zwischen all jenen Staaten, die russische Diplomaten ausgewiesen haben?

Österreich ist nur Spielmaterial

Ohne Österreichs Licht unter den Scheffel stellen zu wollen: Überhöht da Kurz nicht sein und Österreichs internationales Gewicht? Klar freut sich Putin über die Wiener Vermittlungsidee, aber glaubt jemand im Ernst, Österreichs Regierung zuliebe werde Putin seine Politik ändern? Eher ist Österreich für den gefinkelten Machtpolitiker Spielmaterial im Konflikt mit „dem Westen“, der EU.Da bleibt wenig Raum für Vermittlung. Schließlich: Die meist vorsichtig agierende Außenministerin verwies in diesem Fall auf Österreichs Sonderrolle in der EU wegen der Neutralität und der daraus ableitbaren Vermittlerfunktion. Nur: Um die völkerrechtliche Neutralität an die EU-Mitgliedschaft anzupassen, hat Österreich im Hinblick auf Binnenmarkt und GASP sein Bundesverfassungsgesetz (Art. 23) geändert, die Neutralität innerhalb der EU mittels einer „Uminterpretation“ auf einen rein militärischen Gehalt nach dem Wortlaut des Neutralitätsgesetzes stark relativiert: Nichtteilnahme an Kriegen, Bündnis- undStützpunktlosigkeit.

Vermittlung braucht Distanz

Trotzdem werden innenpolitisch immer wieder „neutrale“ Haltungen bei internationalen Krisen gefordert, etwa im Falle Krim bzw. Ostukraine. Eine „neutrale“ Außenpolitik als EU-Mitglied des Nichtpositionierens und Abseitsstehens hat aber fatale Folgen:

Zum einen schwächt dies die GASP als solche und nährt die Illusion einzelstaatlicher Sicherheitspolitik. Schon das widerspricht Österreichs Interessen. Und wer „vermitteln“ will, braucht Distanz zu beiden Konfliktseiten. (Dabei müsste Kurz das Abkommen zwischen Putins Partei Einiges Russland und der Partei seines Vizekanzlers massiv stören).

Bei einer Vermittlung zwischen der EU und Russland müsste Österreich gegenüber der EU Distanz halten. Österreichs „Vermittlungsangebot“ sowie sein Abseitsstehen bei EU-Beschlüssen mag innenpolitischer Profilierung auf Kosten der EU und dem Ausnützen von EU-Skepsis dienen. Aber es bautnegative Spannung zur EU auf, drängt Österreich an den Rand, verringert seinen Einfluss auf die EU-Politik, macht eszum Mitglied zweiter Kategorie.

Für Österreich bleibt die EU bei allen ihren Schwächen entscheidend.Zu ihrem Erfolg beizutragen,größtmöglichen Einfluss in der EU durch inhaltliche Stärke, Verlässlichkeit und Geradlinigkeit einzubringen,das müsste Priorität und politische Leitlinie für Österreichs EU-Politik sein. ÖsterreichsBeitrag zum Giftmordskandal war bisher kein Beleg dafür.

DER AUTOR Dr. Friedhelm Frischenschlager (*1943) ist Jurist. Er war von 1983 bis 1986 FPÖ-Verteidigungsminister in der SP/FP-Koalition. 1993 verließ er die FP und wurde Kogründer des Liberalen Forums, anschließend mehrere Jahre LIF-Abgeordneter im EU-Parlament. Heute ist er Vizepräsident der Europäischen Föderalistischen Bewegung Österreich.

