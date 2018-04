Chinas Einflussnahme in Europa auf Samtpfoten

Nach 30-jähriger Tätigkeit in multinationalen Konzernen verfüge ich über gewisse Eigenwahrnehmungen zu China. Grundlegende Kenntnisse der Geschichte der europäisch-chinesischen Beziehungen tun ein Übriges. Und so warne ich davor, die Schalmeientöne aus dem Fernen Osten ernstzunehmen. Alle Aktivitäten, alle Äußerungen dienen nur dazu, den Einfluss Chinas auf Europa auszudehnen.

Die Ausbeutung riesiger Teile der ärmeren chinesischen Bevölkerung einerseits und die Blauäugigkeit des Westens andererseits haben die Anhäufung großer Finanzreserven in China möglich gemacht. Diese Mittel werden nun dazu eingesetzt, um den Einfluss auf verschiedene Regionen der Welt auszubauen, wobei auf Partner keinerlei Rücksicht genommen wird.

Hinter all den Aktionen steht außerdem der totalitäre Staat, dessen offen formuliertes Ziel es ist, sich sämtlicher Branchen wo und wie auch immer zu bemächtigen, und zwar mit dem Ziel einer Monopolstellung. Natürlich erfolgen alle Maßnahmen auf Samtpfoten, wie es in Fernost üblich ist.

Märchen von der Seidenstraße

Denken wir an den Aufkauf von afrikanischem Grund und Boden durch Korrumpierung afrikanischer Eliten, sodass einem Teil der normalen afrikanischen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen wird. Denn sogar die Arbeitskräfte werden aus China importiert. Auch das Märchen von der Neuen Seidenstraße hat mehr mit dem Trojanischen Pferd als mit dem Wohlergehen der angrenzenden Länder zu tun.

Bezeichnend ist die Verwendung des propagierten Begriffs Harmonie, wobei unausgesprochen bleibt, was eigentlich damit gemeint ist und auf wessen Kosten diese Harmonie durchgesetzt wird. Sich auf die konfuzianische Tradition zu verlassen, wäre ein Fehler. Sie suggeriert friedliches Miteinander. Zur Zeit des Konfuzius reiste man aber kaum, sodass sich dessen Aussagen nur auf die eigene soziale Umgebung beziehen.

Etwa zur selben Zeit gab es einen General namens Sun Tzu, der Strategien im Umgang mit „Menschen von draußen“ formulierte. Darin werden letztere generell als Feinde betrachtet. Es werden Methoden beschrieben, wie man auf sanfte Art und Weise ohne viel Aufhebens diese Leute „von draußen“ überwältigen kann. Man sollte auch diese Seite der chinesischen Geschichte bedenken.

Es gibt tatsächlich chinesische Übernahmen in Europa, wo nach wie vor in Deutschland und auch in Österreich produziert wird. Aber wie lang noch? Aussagen von Chinesen ist mit Skepsis zu begegnen, da die Deutungsbreite sehr unterschiedlich sein kann.

Chinas Wirtschaftswachstum beruht weitgehend auf der staatlich gesteuerten Finanzierung – und dies in immer höherem Maße. Die chinesische Führung ist also förmlich gezwungen, andere auszubeutende Quellen zu finden. Wer wird wohl profitieren, wenn jegliche Produktion in China und nicht mehr in Europa stattfindet?

Dazu kommt noch die Geschichte. Unvergessen sind bei den Chinesen die aggressiven Aktionen der Briten in ihrem Land im 19. Jahrhundert, insbesondere die Opiumkriege, im Zuge derer großartiges Kulturgut zerstört wurde. Dagegen verblassen die vielfachen europäischen Niederlassungen an der Küste beinahe.

Wir haben es hier mit lauter Dingen zu tun, die im Untergrund brodeln und deren Spuren heute an der Oberfläche kaum wahrgenommen werden. Irgendwelche Rücksichten darf sich Europa also nicht erwarten. Wachsamkeit ist zu empfehlen. Unter ebendiesen historischen Vorzeichen wollen sich europäische Besucher immer wieder den Chinesen andienen.

Keine gleiche Augenhöhe

Das Aufkaufen europäischer Unternehmen durch China wird unangenehme Folgen haben, wenn nicht schleunigst Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Firmen, Grund und Boden müssen in europäischer Hand bleiben und dürfen nicht einfach an Investoren aus dem Fernen Osten oder an osteuropäische Oligarchen oder auch Einkäufer aus Ölscheichtümern verscherbelt werden. Derartiges zuzulassen bedeutet Europas Selbstaufgabe.

Es wird im Dialog mit und über China immer viel von gleicher Augenhöhe gesprochen. Diese ist absolut nicht gegeben, ja kann unter den gegenwärtigen Bedingungen gar nicht gegeben sein: Einerseits ein totalitär regierter Riesenstaat mit ca. 1,4 Milliarden Menschen und einem Durchgriffsrecht der Machthaber auf Firmen, andererseits ein lockeres Agglomerat von mittelgroßen Staaten und einer Reihe von Kleinstaaten mit circa 500Millionen Menschen; einerseits ein rechtlicher Dschungel, andererseits Rechtssicherheit; einerseits leicht ausbeutbare Menschenmassen, andererseits strenge Arbeitnehmerrechte etc., etc, etc.

Nächster Eskalationsschritt

Der nächste Eskalationsschritt ist bereits eingeläutet: China will internationale Firmen bestrafen, die Taiwan als eigenständig betrachten – genauso wie die USA jene Firmen bestrafen wollen, die das US-amerikanische Sanktionsregime nicht befolgen. Dergleichen macht eben Schule.

In den USA ist man schon aufgewacht, die EU schläft noch. Auch in Deutschland ist man inzwischen aufgewacht, reagiert aber nur zögerlich, obwohl das Problem bereits unter den Nägeln brennt.

Frankreich war in Sachen Eigennutz immer sehr aktiv, hat aber schwer nachgelassen. Man erinnere sich der ehemaligen französischen Ministerpräsidentin Édith Cresson, die diese Problematik einst in Bezug auf Japan sehr offen angesprochen hat. Man erinnere sich an jene Pariser Bezirkschefs, die konsequent den Verbleib von frei werdenden Lokalitäten in französischer Hand betrieben haben.

Die Aussichten sind also derzeit nicht gerade rosig und fordern Reaktionen heraus. Was kann man also tun? Es ist die Ausgeglichenheit der europäischen Haushalte anzustreben, um die eigene Position zu stärken. Es sind Grund, Boden, Immobilien und Firmen in europäischer Hand zu halten. Investitionen von Nicht-EU-Ländern in der EU sind von der Kommission zu prüfen und gegebenenfalls zu untersagen.

Projekte in EU-Ländern, die mit EU-Geldern – also auch österreichischen – finanziert werden, sind an EU-Firmen zu vergeben. Das Lobbyieren zum Schaden Europas ist als solches wahrzunehmen und zu unterbinden.

Doch, man kann etwas machen

Es sind diverse industrielle Branchen in Europa wiederanzusiedeln, um Abhängigkeiten abzubauen („Reindustrialisierung“). Natürlich werden dadurch Produktpreise höher als derzeit. Der niedrige Preis ist ja schließlich der Speck in der Falle. Aber was ist uns unsere Selbstbestimmung wert? Was ist es uns wert, die Kaufkraft auf unserem Kontinent zu halten und sie nicht auf einer schiefen Ebene nach Fernost abgleiten zu lassen? Solche Überlegungen sprechen nicht gegen den Welthandel an sich, aber für gleiche Augenhöhe. Nehmen wir Abschied von der „Da kann man halt nichts machen“-Einstellung. Andere können das ja offensichtlich auch.

