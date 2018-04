Der Märchenonkel von nebenan: Viktor Orbán

Zweitausend Söldner, ja „eine ganze Söldnerarmee“ sei in Ungarn tätig, um im Auftrag des ungarnstämmigen, jüdischen Milliardärs und Philanthropen George Soros die Souveränität Ungarns zu untergraben. Soros und seine „Söldner“ hätten nichts Geringeres vor, als den 2015 errichteten ungarischen Grenzzaun in Richtung Südbalkan abzureißen und Ungarn – mehr noch: ganz Europa – mit Migranten zu „überschwemmen“.

Dieser unlängst über die sozialen Medien verbreitete eindringliche Warnruf kam nicht etwa aus dem schäumenden Mund eines irrlichternden Rechtsradikalen. Nein, er wurde vom amtierenden Regierungschef Ungarns, Viktor Orbán, artikuliert. Noch trauriger stimmt, dass dieser krude Fiebertraum des Premiers von seinen folgsamen Wählern offenbar für bare Münze genommen wird.

Dass so viele Menschen Orbán auf den Leim gehen, dürfte wohl zum einen darauf zurückzuführen sein, dass die zum Großteil greise und bildungsferne Bevölkerung in Ungarns ländlichen Regionen lediglich gleichgeschaltete Staatsmedien empfangen kann und deshalb nichts anderes zu sehen und zu hören bekommt als die einseitige, plumpe Regierungspropaganda.

Überall lauern Ungarns Feinde

Zum anderen hat Orbáns Wählerschaft als Ausfluss seiner wahnhaften Politik der vergangenen Jahre sozusagen einen brain drain erlitten, weshalb das Bildungsniveau im Kreis der Anhänger des Premiers heute erwiesenermaßen niedrig ist.

Wen wundert's! Der allmächtige Premier und seine Handlanger in der Regierungspartei Fidesz bedienen mittels gezielt dosierter Verschwörungstheorien und der nimmermüden Kreierung von Sündenböcken und Feindbildern die niedersten Instinkte im Menschen. Der „Kampf gegen Brüssel“, gegen den „Liberalismus“ als Grundübel der Menschheit, die „offene Gesellschaft“, Soros, die UNO und so weiter ist in dem von Orbán künstlich erschaffenen politischen Universum zum geflügelten Imperativ geworden.

Orbán und Co. bereiten so seit Jahren den Nährboden für eine Reihe negativer Befindlichkeiten und Haltungen in der ungarischen Gesellschaft: Ressentiments, Fremdenhass gepaart mit geistiger Einigelung, einen trotzigen Provinzialismus, das larmoyante Suhlen in erlittener historischer Schmach (Stichwort Trianon) und einen grobschlächtigen, vulgären Machismo – Frauen sind in dieser Welt zu bloßer Staffage degradiert.

Für die höchsten Zirkel des Orbán'schen Machtapparates wiederum sind Kungelei, Vetternwirtschaft, Raffgier, Dünkel und ein schier uferloser Zynismus kennzeichnend.

Freilich, ohne einen für Ungarn so charakteristischen Menschenschlag – nennen wir ihn „Homo orbánicus“, wir sprechen diesbezüglich von mindestens zwei Millionen Menschen, sprich einem Fünftel der Bevölkerung – hätte der Irrsinn Orbáns keinen solchen Erfolg. Tief verankerte Minderwertigkeitskomplexe, Großmannssucht, Autoritätsgläubigkeit und ein diffuses Misstrauen, das hinter allem und jedem schlechte Absichten vermutet, sind die prägnantesten Kennzeichen dieses „Homo orbánicus“.

Orbán als Don Quijote

Wenn man sich eines literarischen Vergleichs bedienen will, ist Viktor Orbán wohl am ehesten mit Don Quijote vergleichbar, der in seiner Ritterrüstung kampfeslustig und unverdrossen gegen vermeintliche Feinde in Form von Windmühlen anreitet, gefolgt von seinem treuen, behäbigen Diener Sancho Panza. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Orbán bei seinem Kampf gegen die Windmühlen seiner üppigen Fantasie eine ganze Heerschar von Sancho Panzas – sprich: eine Vielzahl von Anhängern und Sympathisanten – Gefolgschaft leistet.

Eine politische Haltung, wie sie von Orbán vertreten wird, duldet naturgemäß keine Mitbewerber, sie kommt denn auch in bärbeißiger Ausschließlichkeit daher. Politische Weltanschauungen, die von Orbáns eigener abweichen, gelten folglich als Affront gegen die Nation und gegen die viel beschworene „Heimat“, als deren Hüter und Schutzpatron der heutige Premier sich stilisiert.

Alles Oppositionelle ist böse

In diesem von Orbán erfolgreich kultivierten politischen Kosmos repräsentiert alles Oppositionelle das Böse, immerzu darauf sinnend, das Land ins Verderben zu stürzen. Mithin sind Orbán und seine Gefolgsleute gleichsam der Inbegriff, ja die Verkörperung der Nation schlechthin.

Bereits der Schriftsteller Arthur Koestler (1905–1983) stellte pointiert fest, dass „Ungar zu sein“ einer „kollektiven Neurose“ gleichkomme. Mein sozialpsychologischer Befund ist noch niederschmetternder: Es ist kollektiver Autismus, der in Ungarn von Generation zu Generation weitergegeben und genährt wird und unter dem leider noch heute viel zu viele Magyaren leiden, vor allem der „Homo orbánicus“.

Anleihen für seine Politik hat Orbán offensichtlich bei den Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan, genommen. Timothy Snyder schrieb im britischen „Guardian“ über Putin, er habe einer Politik den Weg bereitet, die darauf hinauslaufe, „fiktive Bedrohungen heraufzubeschwören und Feinde zu erdichten“. Hierbei steht ihm der „starke Mann“ Ungarns um nichts nach! Und dass die gegen Soros gerichtete Hasskampagne Orbáns wiederum frappante Ähnlichkeiten mit Erdoğans grimmigem Feldzug gegen Fethullah Gülen hat, kommt wohl auch nicht von ungefähr.

Leere Stadien, löchrige Straßen

In dieses Bild eines autokratisch gesinnten Ostdemagogen passt auch, dass Fußballnarr Orbán sein Faible für das runde Leder quasi zur Staatsdoktrin erhoben hat. So werden überall im Land sündteure Arenen aus dem Boden gestampft, um dem ungarischen Fußball wieder Leben einzuhauchen – wohlgemerkt aus Steuergeldern! Man fragt sich bloß: Wozu? Herrscht doch in den Fußballovalen des Landes, in die sich höchstens einige Tausend, nicht selten aber nur einige Hundert Masochisten verirren, weiterhin gähnende Leere.

Derweil gestaltet sich für die Autolenker das Fahren auf vielen ungarischen Straßen als Spießrutenlauf im Umkurven von Schlaglöchern. Die Autobahn M1 etwa, die Budapest mit Wien verbindet, sollte man dieser Tage tunlichst meiden! Vom unsäglichen Zustand der meisten ungarischen Krankenhäuser ganz zu schweigen, wo Patienten tagtäglich ihrer menschlichen Würde beraubt werden. Stattdessen gibt es zu Milliardären hochgemästete Gasinstallateure, Medienzaren und Schwiegersöhne von Orbáns Gnaden.

Abgesehen davon, dass Orbán in den letzten acht Jahren massiv an den Grundfesten der Demokratie und des Rechtsstaates gerüttelt hat, gelang es ihm mit seinem politischen Kamikazekurs auch, die politische Kultur in Ungarn zuschanden zu fahren. Dies leider unter Mithilfe einer gespaltenen und obendrein völlig orientierungslosen, impotenten Opposition, die diesem Irrwitz bisher nichts entgegenzusetzen wusste.

DER AUTOR Peter Bognar (* 1975 in Wien) studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Finno-Ugristik in Wien und Budapest. Er war 14 Jahre lang als Ungarn-Korrespondent der „Presse“ (2001–2015) sowie als Übersetzer tätig. Heute leitet er ein Privatunternehmen und ist darüber hinaus Gelegenheitsschreiber, dreifacher Familienvater und angehender Cafetier.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)