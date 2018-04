Zukunft der Städte: Auf die Bürgermeister kommt es an

„Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Weltreiche, das 20. Jahrhundert das Zeitalter der Nationalstaaten, und das 21. Jahrhundert wird das Zeitalter der Städte sein.“

(Wellington Webb, früherer

Bürgermeister der Stadt Denver)



Städte sind die Staaten von morgen. Immer mehr Menschen leben weltweit in Städten und machen sie zu den mächtigsten Orten und Problemlösern einer globalisierten Welt. Weltweit leben bald 80 Prozent der Bevölkerung, in Deutschland drei Viertel der Einwohner in Städten und urbanen Ballungsgebieten.

Der gesellschaftliche Wandel, den Globalisierungsgegner und Populisten am liebsten verhindern würden, findet in den Städten schon längst statt und lässt sich nicht aufhalten. Die Städte der Welt vernetzen sich und werden zu neuen globalen Players. Ihre neue Macht entscheidet über die zentralen Herausforderungen unserer Zeit: Klima, Integration, Sicherheit und Mobilität.

„Wenn Bürgermeister die Welt regierten, wären viele globale Probleme schon längst gelöst“, schrieb der im vergangenen Jahr verstorbene amerikanische Politikwissenschafter und Professor für Zivilgesellschaft Benjamin Barber in seinem Buch „If Mayors Ruled the World“.

Schneller und bürgernäher

Städte, so argumentierte Barber, reagierten schneller, konkreter und bürgernäher auf Krisen und Herausforderungen wie Klimawandel, Integration, Sicherheit oder Mobilität. Er gründete daher 2016 das „Global Parliament of Mayors“, das globale Parlament der Bürgermeister. Über 60 Städte und Netzwerke wie Eurocities, die US-Bürgermeisterkonferenz und die OECD sind dort vertreten.

Zentraler Auslöser des globalen Parlaments der Bürgermeister war die gemeinsame Erkenntnis: Stadtpolitik ist effektiver und zukunftsorientierter als nationale Politik. Städte sind viel motivierter, sich den globalen Problemen zu stellen, weil sie schneller eines ihrer Opfer werden können.

Beispiel Klimapolitik: 80 Prozent der CO 2 -Emissionen kommen aus den Städten. 90 Prozent der Städte weltweit liegen am Meer, an einem See oder Fluss. Mit drastischen Worten beschreibt der Bürgermeister der englischen Hauptstadt, Sadiq Khan, die Lage: „Die Luft in London ist ein Killer.“ Die schlechte Luftqualität stelle heute das größte Umwelt- und Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung dar.

Während die Klimapolitik auf nationaler Ebene meist ein Thema unter vielen ist, spielt sie sich in den Städten unmittelbar vor der eigenen Haustür ab. So ist dem unter Präsident Donald Trump erfolgen Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen keine amerikanische Stadt gefolgt. Die meisten bekennen sich weiterhin zu den Klimazielen von Paris. Viele Städte sind sich bei Umwelt-, Wohnungs- und sozialen Fragen ähnlicher als die Städte ihren Nationalstaaten.

So haben sich die Bürgermeister von London, Paris, Los Angeles, Kopenhagen, Barcelona, Mexiko-Stadt und Mailand dazu verpflichtet, ab 2025 nur noch Elektrobusse zu kaufen. Bis 2030 wollen sie weitgehend emissionsfrei sein.

In Österreich hat die Bundeswirtschaftskammer den Anstoß für die Initiative „Zero Emission Cities“ gegeben. Wien ist seit Jahren beim Thema Lebensqualität international führend und gilt vor allem bei Wohnen und Mobilität als Vorbild für die Metropolen von morgen.

Deutlich wird die neue Rolle der Städte neben der Klimafrage auch bei den Zukunftsthemen Integration und Mobilität. 2017 wurde Bart Somers zum besten Bürgermeister der Welt gewählt. Ein Jahr zuvor wurde die von ihm regierte Stadt Mechelen in die Top Ten des Rankings „Europas Städte der Zukunft“ aufgenommen.

Ideologische Kurzsichtigkeit

Zu Recht: Der liberale Somers hat in der belgischen Stadt mit 86.000 Einwohnern aus mehr als 130 Nationen geschafft, was den meisten Städten mit sozialen Brennpunkten nur selten gelingt. Mit einem Mix aus „null Toleranz“ und unorthodoxen Integrationsideen hat er Mechelen zu einer der sichersten und saubersten Städte in Belgien gemacht.

Seine Erfolgsformel beschreibt er in seinem neuen Buch: „Ohne Sicherheit kein bürgerschaftliches Engagement!“ Mechelen wendet heute pro Kopf mehr als andere Städte für Sicherheit auf. Somers kritisiert die ideologische Kurzsichtigkeit linker und rechter Politiker, die in Migranten nur Arme und Opfer sehen oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

Diese linke und rechte Kurzsichtigkeit führe zu einer gescheiterten Sicherheitspolitik und zu einer Sozialpolitik, die die Armut zementiere. In der Migrations- und Integrationspolitik habe die Linke einseitig auf Öffnung und das bunte Multikulti-Leben gesetzt und dabei vergessen, dass beides Grenzen und Steuerung brauche.

Vorbild Kopenhagen

Nur von einer bunten Gesellschaft zu schwärmen reiche nicht, meint Somers, wenn dabei auf die Einhaltung der Regeln vergessen werde. Inzwischen findet nirgendwo in Belgien die Integrationspolitik so viel Zustimmung wie in Mechelen. Die Bürger sind dort wieder stolz auf ihre Stadt.

In den Städten entscheidet sich auch die Zukunft der Mobilität. International steht „Copenhagenize“ für einen neuen urbanen Trend. Kopenhagen macht seit Jahren vor, wie neue Mobilität in den Ballungsgebieten gelingen kann. Seit 2006 investiert die dänische Hauptstadt mehr als 150 Millionen Euro in die Infrastruktur für Fahrräder. Mit Erfolg: Die Stadt hat den Autoverkehr in den letzten Jahren stark reduziert. Mehr als die Hälfte der Stadtbewohner nutzen täglich ihr Fahrrad. Kopenhagen ist heute die umweltfreundlichste Stadt Europas.

Der Umbau von der autogerechten Stadt zur mobilitätsgerechten Metropole hat begonnen. Das Radwegenetz umfasst heute 1000 Kilometer im Großraum Kopenhagen. Die dänische Metropole gilt weltweit heute als eine der lebenswertesten Städte.

Im Mittelpunkt der Stadtplanung sollte der Mensch und nicht das Auto stehen. Der Langsamverkehr zu Fuß oder auf dem Rad sorgt auch dafür, dass die Einwohner ihre Umgebung wieder bewusster wahrnehmen.

Urbanität und Provinz

Akteure und Avantgardisten des Neuen und des Kreativen sind pragmatische und nicht polarisierende Bürgermeister. Diese Pragmatiker verstehen sich als politische Unternehmer, sind volksnah, lassen sich an ihren Taten messen und wirken über die eigene Stadt oder Gemeinde hinaus.

Die Zukunft ist urban und ländlich zugleich. Die Vorzüge von Stadt und Land bedingen sich, wenn man beide verbindet und die nötige Infrastruktur bereithält mit Kindertagesstätten, Ärzten, Schulen und Einzelhandel.

Stadt und Land sind in Zukunft mehr denn je aufeinander angewiesen. Ohne attraktives Umland verlieren die Städte – und ohne attraktive Städte verödet das Umland. Urbanität oder Provinz sind in Zukunft keine Fragen der Herkunft mehr, sondern eine der Haltung.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

DER AUTOR Dr. Daniel Dettling (*1971) hat Rechts-, Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert. Er ist Gründer des Instituts für Zukunftspolitik. Dettling berät Unternehmen, Ministerien, Verbände, politische Parteien und Stiftungen. Soeben erschienen ist die Studie des Zukunftsinstituts „Futopolis. Stadt, Land, Zukunft“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2018)