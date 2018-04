Wen kratzt das Datenleck?

Ich habe dabei geholfen, eine Waffe für die psychologische Kriegsführung zu bauen“, sagte Christopher Wylie, Whistleblower und Ex-Subauftragnehmer des Datenanalyseunternehmens Cambridge Analytica (CA). „Wir wollten die geistigen Schwächen der Facebook-User ausnutzen.“ Über die von Alexander Kogan, einem CA-Mitarbeiter, entwickelte App „thisismydigitallife“ soll Cambridge Analytica Zugang zu Daten von über 80 Millionen Facebook-Nutzern erhalten und damit eine wesentliche Rolle beim Wahlsieg von Donald Trump gespielt haben.

In der Praxis konnte dieses scheinbar potente Instrument jedoch nicht so recht überzeugen. Zu den – nach Donald Trump – bekanntesten Klienten von CA gehörten Ted Cruz und Ben Carson, deren Performance im Vorwahlkampf nicht vermuten ließ, dass ihnen mächtige „Cyberwaffen“ (O-Ton Wylie) zur Verfügung standen. Im Gegenteil: Ein Mitarbeiter aus Cruz' Stab ließ gegenüber dem Magazin „Politico“ durchsickern, dass die „magischen“ Methoden der Briten nicht funktionierten und es CA generell an der Kompetenz mangle, amerikanische Wähler anzusprechen.

Erst nach Cruz' Ausscheiden aus dem Vorwahlkampf begann die Zusammenarbeit zwischen Cambridge Analytica und dem Trump-Team. Es ist fraglich, wie viel das britische Unternehmen zu Trumps Wahlsieg beigetragen hat.

Trump standen nämlich mit den Wählerdatenbanken der Republikaner weit mächtigere Instrumente zur Verfügung. Beide amerikanischen Großparteien verwenden parteieigene und kommerzielle Datenbanken politisch nahestehender Unternehmen, die theoretisch alle Wahlberechtigten der USA erfassen. Die schiere Größe dieser Verzeichnisse ist beeindruckend und gleichzeitig furchterregend: Catalist, die kommerzielle Datenbank der linken Reichshälfte der USA, enthält angeblich Datensätze von 240 Millionen Amerikanern im Wahlalter, und zwar außerordentlich umfassend.

700 Variable pro Person

Eitan Hersh, Politologe an der Tufts University, spricht in seinem Buch „Hacking the Electorate“, von bis zu 700 Variablen pro Person, die in Catalist hinterlegt sind. Informationen über Familienstand, Ausbildung, Beruf, politische Vorlieben, wahrscheinliches Wahlverhalten, Haustiere, Zugehörigkeit zu Minderheiten und die quasi mythische Größe „Überzeugbarkeit“ – alles ist registriert.

Was immer Facebook an Infos preisgegeben hat – damit kann es nicht mithalten. Während FB-Gründer Zuckerberg sich vor dem Kongress für den Missbrauch von Nutzerdaten rechtfertigen muss, wird kaum hinterfragt, mit welchen Methoden die Parteien ihre Datenbanken befüllen. Der Großteil der von ihnen gesammelten Informationen stammt neben Wählerlisten und Zensusdaten aus Informationsabfragen an Behörden gemäß dem Freedom of Information Act (FOIA) und Datenaustausch mit befreundeten Organisationen.

Künftig ist in den USA wie in Europa ein regulatorischer Overkill zu erwarten, der private Daten ein wenig besser schützen und gleichzeitig das Geschäftsmodell der Datensammler à la CA unterbinden wird. So dubios diese Unternehmen und ihre Praktiken aber sein mögen, sie bieten politischen Neueinsteigern eine – verglichen mit den Instrumenten der etablierten Kräfte – Arme-Leute-Lösung für die Wähleransprache an. Verschwinden sie, ist die Einstiegshürde für Nichtetablierte höher geworden.

Der Autor arbeitet in der Wirtschaftstreuhandbranche.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)