Korea: Die große Chance für eine historische Wende

Shin Dong-ik ist seit März 2017 Botschafter der Republik Korea in Österreich. Davor war er u.a. an der Ständigen Vertretung der Republik Korea bei der UNO in New York und in Genf tätig. Er leitete das Institut für Außenpolitik und Nationale Sicherheit (Ifans) im Außenministerium in Seoul und war wissenschaftlicher Mitarbeiter des renommierten IISS in London.