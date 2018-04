Die vielen Störfaktoren für das automatische Fahren

Tadej Brezina (*1976 in Ljubljana) forscht und lehrt an der TU Wien an der Schnittstelle von Siedlungsplanung und Mobilitätsformen mit einem Schwerpunkt auf Rad- und öffentlichem Verkehr. Jüngste Journalartikel zu Methoden für Gehsteigbreitenermittlung und Stellplatzanzahl bei unsicherer Datenlage.

Ulrich Leth (*1983 in Wien), studierte Bauingenieurwesen an der TU Wien. Er ist passionierter Alltagsradler und erforscht und plant an der TU Wien menschengerechte Formen der Mobilität. Zahlreiche Vorträge und Fachartikel, z.B. zum Wechselspiel von öffentlichem Verkehr und Bike-Sharing.