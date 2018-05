Der gute Mensch vom Rathaus verlässt Wiener Kulturschiff

Bedauernde Aufschreie halten sich in Grenzen. Der gute Mensch hat seinen Posten länger innegehabt, als das im hohen Kulturmanagement mit seinem harschen Jobprofil üblich und gut ist. Österreich punktet zwar fast ausschließlich durch Kultur (museale Wiederwälzungen), die Republik liefert oder vermittelt fast alles, Wien lutscht an ein paar feinen Zuckerln mit.

Aber dann – worum sollte man Andreas Mailath-Pokorny nachweinen? Seine oft krausen Vorgänger haben sich noch als streng-gütige Tanten oder eitle Onkels geriert, manchmal auch etwas getroffen. Doch nun, nach 17 Jahren? Wer da abtritt oder hinausgeworfen wird, geht nicht als nachbeweinter oder gehasster Impresario.



Rekapitulation: Das, in Ausstattung und Räumlichkeit oft klägliche Reich jenes Kulturstadtrats bestand zu Dienstantritt aus einem gütig verteilenden Kulturamt mit Anhängseln sowie aus einem Stadtarchiv (damals geschätzt als brav Fortsetzende der Tradition von österreichischer Geschichtsforschung), aus einer Stadtbibliothek (über welche eine Reihe von prägenden Großausstellungen und Editionen abgewickelt wurde) und einem historischen Museum (das unter anderem Anstoßgeber etwa für den anhaltenden Fin-de-Siècle-Boom war).

Armseliges Hinterherhumpeln

Heute: Das Kulturamt gefällt sich vor allem als Hort wechselnder, für die Betroffenen undurchschaubarer Kommissionen und Zuteilungen. Archiv und Bibliothek müssen armselig internationalen Trends hinterherhumpeln. Das heutige Wien-Museum wurde in nicht eingelösten Bauversprechungen durch Mailaths Besetzungsideen von einer Kunst- und Wissenschaftsstätte zu einem Spielplatz für Selbstverwirklicher in oft auch schon Volkshochschulneigungsgruppen ähnlicher Historie. Soll sein. Was verwundert, sind andere „Entscheidungen“. Ein paar Fakten: Der Kulturstadtrat verantwortet die teuerste, wenn auch künstlerisch gar wundersame Oper im Theater an der Wien und politisch motivierte (Massenvergnügung für die Politikklientel) Musicalbetriebe, die als Kosten-Inhalt-Rechnungen international nur verblüffen.

Wo ist die Wien-Avantgarde?

Man hält sich Festwochen als schrägen Einkaufskorb aus aller Welt, anstatt mit den Summen, nach welchen andere Großstädte bloß gieren dürfen, eine tatsächliche Wien-Avantgarde zu fördern oder besser: neu zu begründen. Festivals auf oft ungeeigneten Riesenplätzen und Inseln verdecken mit gelegentlich kläglichen Inhalten vieles. Und so fort.

Allein: Für die Umgebungskultur der Stadt ist man nicht zuständig (Stichworte: von der Kulturwüstenei des Karlsplatzes über Gedenkstätten bis zur Gestaltung von Satellitensiedlungen). Und: Bei tatsächlich Kulturpolitischem (Stichwort: Restitution) scheiterte der Kulturstadtrat oft ziemlich.



Allein – vielleicht ist es bei dieser verdammten Kultur überhaupt heikel, nein schwierigst. Erstens entziehen sich deren wirkliche Macher gern und notwendig den guten Menschen in den Ämtern. Zweitens dürfen in Wien sowieso weder Pädagogik oder Büchereien im Kulturamt firmieren. Und drittens hat „Kultur“ in allerhöchsten Geschäftsbereichen wenig Stellenwert. Man vergleiche nur, schaudernd, die Ministerienentwicklung und deren Namensverkrampfungen in den letzten Jahrzehnten.

In Wien ging man unter dem Herrn Amtsführenden noch weiter. Zuerst residierte er über Kultur und Wissenschaft, jüngst gar über Information und Telekommunikation und dann über den – in seinen Endzielen ja stets brutal gegen eine Kultur gerichteten – Sport.

Dr. Otto Brusatti (* 1948 in Zell am See) war als Musikwissenschaftler und Radiomoderator Jahre hindurch im Kulturreich des

scheidenden Stadtrats tätig.

