Sind Veränderungen auch schon Reformen?

Die Landtagswahl in Salzburg am 22. April wurde als eine Zäsur in der österreichischen Politik dargestellt. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache gaben am Dienstag danach eine außertourliche Pressekonferenz, bei der sie keine Neuigkeiten zu sagen hatten, sondern nur demonstrieren wollten, dass sie sich als Sieger dieser Wahlen fühlen und darin bestärkt fühlen, ihre politischen Vorhaben umzusetzen. Dabei wollen sie wenig Rücksicht auf Widerspruch aus den eigenen Reihen oder gar der Opposition nehmen.

Der Ausgang der Wahl entsprach im Wesentlichen den Erwartungen: Die ÖVP erreichte wieder die gewohnte Größe, obwohl ein beträchtlicher Teil ihres angestammten Publikums die Neos wählte. Die Grünen fielen auf ihr Normalmaß zurück; die SPÖ tröstete sich über einen weiteren Verlust damit hinweg, dass sie nicht an die dritte Stelle hinter der FPÖ zurückgefallen war.

Das Trauma der FPÖ

Das kleine Land Salzburg kam nur deshalb zu dieser überdimensionalen Bedeutung, weil die dortige Wahl der Endpunkt einer Serie von vier Landtagswahlen war, die man zusammen als eine Zwischenbilanz über die politische Lage im Land ein halbes Jahr nach der Nationalratswahl sehen kann. Für die Regierung ist diese Bilanz durchaus zufriedenstellend. Das liegt an der FPÖ. Sie hat überall gewonnen – zwar nirgends so viel, wie sie erhofft haben mochte, aber immerhin so viel, dass bei ihren Wählern und Funktionären nicht das Gefühl aufkommen kann, die Regierungsbeteiligung in Wien sei für die Partei schädlich.

Seit Schwarz-Blau und der verheerenden Niederlage von 2002 lastet auf der FPÖ das Trauma, dass eine Koalition mit der ungeliebten ÖVP für sie womöglich letal ausgeht. Eine solche dauernde Sorge würde Misstrauen säen und wäre zermürbend für die Koalition.

Das durchgängige Urteil der Kommentatoren über die Landtagswahlen lautete: Belohnt worden seien die Landeshauptleute für ihr ruhiges Regieren. Das ist zwar nicht ganz unrichtig, aber doch etwas zu viel der Ehre. Überall besteht das ruhige Regieren nämlich auch in der diskreten Verteilung üppiger Fördermittel. Wenn die Länder dabei ein gutes Gewissen hätten, würden sie die Transparenzdatenbank füllen.

Gegen derart gestärkte Landeshauptleute, vor allem natürlich die aus der ÖVP, sei nicht zu regieren, heißt es, und die Regierung daher eigentlich geschwächt worden. Das ist nur teilweise richtig und vereinfacht die paradoxe Wirkung dieser Wahlen, dass eben nicht nur die Landeshauptleute, sondern auch die Regierung in Wien gestärkt wurden. Diese tut jedenfalls so, als ob sie sich gestärkt fühlte. Auch wenn keiner der ÖVP-Landeshauptleute seinen Erfolg womöglich Kurz verdankt, wissen sie doch, dass sie an seinem Prestige und der positiven Stimmung für die Bundesregierung partizipieren.

Eine beliebte Denkvorstellung lautet: Die türkise Regierungs-ÖVP steht kontra schwarze Länderparteien. Obwohl Kurz das nie so sagen würde, pflegen er und seine Umgebung diskret das Bild von der „neuen ÖVP“ gegen die alte. Das Schema ist jedoch nicht anwendbar auf die enge Achse und das persönliche Vertrauen zwischen Kurz und Johanna Mikl-Leitner oder auch das gute Verhältnis von Kurz zu Haslauer. Bei Hermann Schützenhöfer weiß man nicht so genau, wie er wirklich zu Kurz steht. Aber das hat Tradition. Wolfgang Schüssel hegte seinerzeit ein solides Misstrauen gegen den Steirer, als dieser noch lang nicht Landeshauptmann war.

Die Vorhaben der Regierung für die zwei Monate bis zum EU-Vorsitz ab 1. Juli sind bekannt. Kanzler und Vizekanzler haben sie akzentuiert und wollen sie beschleunigt durchziehen: Für die Zusammenlegung der Sozialversicherungen scheint Kurz die Stunde besonders günstig, und er zögert nicht, das zu nützen.

Sowohl in der Arbeiterkammer als auch in der Wirtschaftskammer finden Führungswechsel statt. Bevor die beiden Neuen noch Boden unter den Füßen haben, presst ihnen Kurz eine Reduzierung der Mitgliedsbeiträge ab. Bei der Mindestsicherung hat er die Soziallandesräte überrumpelt, und nebenbei auch seine Sozialministerin.

Da eine Deckelung in der Höhe und eine zeitliche Aufschiebung an verfassungsrechtliche Hürden stoßen würde, wird man vermehrt auf Sachleistungen und auf die Koppelung an Integrationsleistungen ausweichen. Das ist angeblich erlaubt.

Österreich unattraktiv machen

Das Ziel ist klar und wird ständig wiederholt: Wer lang ins Sozialsystem eingezahlt hat, muss bessergestellt werden als Zuwanderer der jüngsten Zeit. Offen zugegebenes Ziel ist es, Österreich für Zuwanderer weniger attraktiv zu machen. Aus der Mindestsicherung sollen jedenfalls nicht auch noch Überweisungen in die Heimat bestritten werden können. Die Regierung, das gilt für beide Partner, wird das Thema „Ausländer“ als ständiges emotionales Unterfutter ihres Erfolgs nicht aus der Hand geben.

In dem halben Jahr des EU-Vorsitzes wird sich die Regierung im Licht der internationalen Scheinwerfer sonnen. Es wird dabei zwangsläufig auch etwas an Beachtung für Strache abfallen, der freilich nie sicher sein kann, dass nicht aus den Tiefen der Partei und der Anhängerschaft Misstöne kommen, die die so sehnsüchtig erstrebte Reputation für ihn und die FPÖ außerhalb Österreichs wieder zunichtemachen würden.

Ob die „Veränderungen“, von denen Kurz und Strache dauernd reden, auch das sind, was man unter echten Reformen verstehen kann, ist nicht sicher. Eine Pensionsreform ist definitiv nicht gemeint. Nicht einmal eine vorgezogene Anhebung des Frauenpensionsalters, die auch eine frauenpolitische Maßnahme wäre.

Wunsch nach Gegengewicht

Was bisher geschehen ist, vom Familienbonus abgesehen, kann man im Wesentlichen als Korrekturen von Fehlentwicklungen sehen. Im Frühjahr 2019 soll ein Standortpaket kommen, in dem die Senkung der Körperschaftsteuer enthalten sein wird. Die Rede ist auch von einer neuerlichen Steuerreform. Die Abstellung der kalten Progression dürfte darin jedoch nicht vorkommen. Das wäre schon wieder zu viel der Reform.

Vor Jahren klagte ein sozialdemokratischer Funktionär der Arbeiterkammer darüber, dass es die ÖVP als starke Bundespartei nicht mehr gebe. Er wünschte sich ein starkes Gegengewicht gegen die dominierende SPÖ. Die Situation hat sich nun verkehrt und ist für die SPÖ jetzt noch viel schlimmer. Sie ist in der Opposition und damit in einer Rolle, mit der sie hadert, anstatt sie beherzt auszuüben.

Es ist fast schon peinlich, wie der SPÖ-Chef sich täglich in verbale Geplänkel verheddert, vor der TV-Kamera Wetten mit dem FPÖ-Vizekanzler abschließt und zugleich immer weniger imstande ist, die Regierung ernstlich herauszufordern. Es war ein einflussreicher ÖVP-Funktionär, der dieser Tage ganz ohne Häme, aber mit echtem Bedauern sagte, er wünsche sich eine stärkere SPÖ. Denn es sei nicht gut für eine Demokratie, wenn der Regierung keine starke Opposition gegenüberstehe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)