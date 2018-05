Damit niemand auf der Straße landet . . .

Christian Keuschnigg (*1959 in St.Johann in Tirol) studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck. 1997 wurde er Professor für Finanzwissenschaft an der Universität des Saarlandes, seit 2001 ist er Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen. Von 2012 bis 2015 war er Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien. 2015 Gründer und seither Leiter des WPZ in Wien.



Prof. Dr. Ronnie Schöb (* 1962 in Oberstdorf) studierte Volkswirtschaftslehre an der Uni München. Seit 2007 ist er Professor für Internationale Finanzwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Studienaufenthalte in Großbritannien und Kanada. Forschungsschwerpunkte sind Arbeitsmarktpolitik und Reform des Sozialstaats. Er ist Forschungspartner des Wirtschaftspolitischen Zentrums (WPZ) in Wien.