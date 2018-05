Wie bei Zugewanderten der Antisemitismus floriert

Die multikulturelle Gesellschaft bedeutet auch vielfältige Narrative. In Österreich fokussiert man auf die Bearbeitung der eigenen Geschichte und übersieht dabei, wie sich Teile der Zugewanderten in ihren alternativen Geschichtsinterpretationen gegenseitig bestärken. Dabei artikulieren viele Neuankömmlinge ihren Antisemitismus ganz offen. Das zu ignorieren, heizt Rassismen aller Art an.

Wer, wenn nicht wir, die wir selber einen Migrationshintergrund haben, sollten über divergierende politische Sichtweisen reden. Ohne Hetze, aber mit wenig Tabus. So macht es nicht nur der Autor Ahmad Mansour. Religion ist ein Faktor. Geschichte und Politik sind wahrscheinlich wichtiger.

Zuletzt las man wieder viel über den wachsenden Antisemitismus in Europa. Eine internationale Konferenz tagte in Wien. Laut Experten kommt der wieder aufflackernde Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft. Laut deutschem Verfassungsschutz wurden 90 Prozent der antisemitischen Straftaten von Rechtsextremen begangen. Bei 62 Prozent der Vorfälle ist der ideologische Hintergrund nicht erkennbar, so der österreichische Antisemitismus-Bericht.

Hitlergruß als Provokation

Es gibt jedenfalls seit Jahren eine wachsende Anzahl aggressiver Theorien über Juden, die im Internet Verbreitung finden. Urheber sind oft Migranten aus dem Süden und dem Osten. Ich kenne das persönlich, weil ich seit Jahren in multikulturellen Umgebungen arbeite. Bisher kaum thematisiert wird der starke Antisemitismus von Nichtmoslems – oft gepaart mit Sympathien für den Nationalsozialismus: „Adolf war ein gescheiter Typ. Er hat nicht genug getan“, sagte der 31-jährige Zlatko relativ laut in einem Kurs. Er ist einer von vielen, aus Osteuropa stammenden Zuwanderern, die vor solchen Aussagen auch öffentlich nicht zurückschrecken.

Hitlergruß und Hakenkreuzmalen sind bei Jugendlichen oft als Provokation gedacht. Trotzdem erlebte ich Derartiges in Wien seltener von „Einheimischen“. Und ja, die lautesten Kommentare kommen oft von weniger Gebildeten. Aber auch Akademiker aus Osteuropa oder Asien tendieren stärker zu Verschwörungstheorien.

So florieren in der Region der ehemaligen Sowjetunion die aberwitzigsten „Theorien“, die offen ausgesprochen werden. Eine solche typische „Theorie“ lautet: Bei den Grünen gäbe es sicher viele Juden, sonst würden sie Österreich nicht so hart kritisieren. Kritisch eingestellte Personen werden nur zu leichtfertig verdächtigt, jüdisch zu sein.

Zu manchen der Theorien wurden Bücher verfasst. Das hat auch historische Gründe. Zu der Zeit, als jüdische Dissidenten Kritik an der UdSSR übten, blühten viele Theorien auf. Auch aus anderen Gründen förderte das kommunistische System das Misstrauen in die Politik. Problematische Verschwörungstheorien sind in einigen Herkunftsländern der Zugewanderten äußerst populär. Mächtige Persönlichkeiten wie selbst Kemal Atatürk werden verdächtigt, Juden zu sein.

Österreich ist eine multikulturelle Gesellschaft, aber das Land ist viel mit sich selbst beschäftigt. Man fragt sich zu wenig, warum „Mein Kampf“ in anderen Regionen eine populäre Lektüre ist, ja sogar ein Bestseller. Ich habe Personen kennengelernt, die das Buch gut fanden.

Viele Migranten sind in patriarchalen, autoritären Gesellschaftsordnungen aufgewachsen, in denen die eigene Vergangenheit kaum je ernsthaft aufgearbeitet wurde oder wird. Das eigene Land wird glorifiziert oder als Opfer ausländischer Mächte empfunden. Der eigene Rassismus wird kaum je thematisiert.

Thematisierte Vorurteile

So kommt es zu Konflikten zwischen Österreichern und rassistisch eingestellten Zugewanderten. Eine typische Szene: Während eines Kurses sollte man Personen nennen, die starke Gefühle bei einem auslösen. Ein Mann, Anfang 20, wollte stattdessen ein Land nennen: „Ich hasse Israel“, platzte es aus ihm heraus. Er würde FPÖ wählen, wenn sie gegen Israel eingestellt wäre; sonst wähle er SPÖ. Zwei Österreicher verließen den Raum: „Wir packen das nicht!“ Drei Osteuropäer blieben gelassen. Einer meinte, er sei das gewohnt.

Laut dem Historiker Oliver Rathkolb zeigen Umfragen in Westeuropa, dass der Antisemitismus in den letzten Jahrzehnten abgenommen habe. Haben sich nur die Feindbilder verändert?

Vorurteile werden im Westen jedenfalls immer intensiver thematisiert. Menschen in Westeuropa argumentieren normalerweise reflektierter und vorsichtiger. Zugegeben, vielleicht handelt es sich bei manchen Neoösterreichern nicht um Läuterung, sondern man hat eine gewisse Selbstzensur entwickelt. Aber es erscheint mir ungerecht und kontraproduktiv, dieses Bemühen zu ignorieren. Auch mangelnde Anerkennung kann Hass schüren.

Antiisraelische Videos im Web

Das erwähnte Beispiel gehört zu jenem Antisemitismus, der bekannt ist. Er wird seit Jahren intensiv durch internationale Geschehnisse und Akteure angeheizt. Das führte bereits zu Anschlägen mit Toten. 2015 führte der Soziologe Kenan Güngör Umfragen unter Jugendlichen durch. „Warum töten Juden Kinder?“ Diese Frage bewegte einige Jugendliche der zweiten Generation, mit denen ich arbeitete, brennend. Sie zeigten mir antiisraelische Videos im Web. Pallywood? So bezeichnet man fingierte Videos über gewaltsame israelische Übergriffe.

Mancher konsumiert eher „heimisches“ Fernsehen. Ein hier geborener Kosovare: „Die Medien lügen. Ich glaube meinen Leuten, nicht den Leuten hier.“ Und natürlich sind die Medien amerikanisch-jüdisch verseucht.

„Deutschland wird klein gehalten“, erklärte ein Türkischstämmiger. Daher die anhaltend intensive Beschäftigung mit der NS-Zeit und, damit Deutschland und Österreich sich schuldbewusst zeigten. Bestätigt durch Erinnerungskultur samt Gedenkveranstaltungen, Dokumentationen, Filme, Restitution von Raubkunst, heftige Ablehnung von Rechten.

In den Ursprungsländern von Zugewanderten ist Heimatliebe wichtig. Inzwischen wachsen die Auslandsgemeinden und es wird leichter, untereinander zu bleiben.

Vergiftetes Zusammenleben

Vorurteile werden verstärkt, wenn man auf die Narrative der Einwanderergemeinden nicht eingeht. Wer mit dem ständig wiederholten Satz aufwächst, „Unsere Leute haben viel Leid erlebt, aber man spricht fast nur vom Leid von denen“ (gemeint ist die Shoah) ist für diese Vorurteile empfänglicher.

Sind leidgeprüfte Minderheiten besonders anfällig für Antisemitismus? Umfragen zeigen, dass Afroamerikaner und Latinos in den USA zu verstärktem Antisemitismus neigen. Es fällt ausgerechnet den größten Verteidigern der offenen Gesellschaft schwer, das alles einzugestehen. Es ist anständig, Rechtsextremen nicht in die Hände spielen zu wollen. Doch wenn selbst sachlichen Kritikern der Migration Diffamierung droht – vergiftet so nicht das das Zusammenleben am meisten?

Die Autorin: Margarita Schubert studierte Internationale Betriebswirtschaft. Ihre Familie lebt unter anderem in Armenien, der Ukraine und Österreich. Sie war jahrelang mit der Bildung und Ausbildung von jungen Leuten, vornehmlich Migranten und Asylwerbern, beschäftigt und auch in der Sozialarbeit tätig. Daneben arbeitet sie als freie Journalistin.

