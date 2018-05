Liberale Weltordnung, ade?

Richard Haass hat in seinem Gastkommentar vom 11. 4. anschaulich die Situation beschrieben, die gern als „liberale Weltordnung“ der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Zutreffend weist er darauf hin, dass diese globale Ordnung auf der militärischen Macht Amerikas basierte und durchaus im Sinne und zum Vorteil der USA genützt wurde. Zuzustimmen ist auch den Hinweisen auf die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, die von US-Politikern gern als Argument für die Einmischung in totalitäre Herrschaftssysteme benützt wurden.

Wir erinnern uns jedoch mit Schrecken daran, als die totalitären Herrscher Iraks und Libyens eben aus diesem Grund von den USA angegriffen und getötet wurden, um angeblich Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit gebührenden Raum zu geben. Das Gegenteil war die Folge.

Hier besteht bereits der erste Irrtum, wenn Haass die liberale Weltordnung, wie sie angeblich von den USA vertreten wurde, mit dem Respekt für die Souveränität und territoriale Integrität in Verbindung bringt. Die militärische Macht der USA wurde vielmehr ungehemmt eingesetzt, um politische Interessen durchzusetzen, auch wenn dies in den letzten Jahrzehnten – genau genommen seit dem Zweiten Weltkrieg – nie mehr erfolgreich war.

USA: Rückkehr zur Vernunft?

Der zweite Fehlschluss von Haass besteht darin zu behaupten, dass die liberale Weltordnung nie robuster war als nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Kollaps der Sowjetunion am Beginn der 1990er-Jahre. Die liberale Weltordnung, so es sie je gegeben hat, hat vermutlich in den 1970ern und 1980ern ihren Höhepunkt erlebt, als die USA nach dem Debakel in Vietnam einige Zeit von größeren militärischen Abenteuern Abstand genommen und Präsidenten wie Jimmy Carter das Land regiert haben.

Seit 1990, also nach dem Ende des Kalten Krieges, gab es den Krieg um Kuwait, die Kriege um den Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens und die militärischen Aktionen gegen die Taliban in Afghanistan, Saddam Hussein und Gadhafi, die zu einer bis heute anhaltenden Destabilisierung der Region geführt haben.

Last not least kann auch die Rivalität der Großmächte, wie Haass sie bezeichnet, nicht als Ende der liberalen Weltordnung gelten, weil aus der Rivalität zwischen Russland und China auf der einen, USA und EU – so sie jemals zu einem militärischen Player werden sollte – auf der anderen Seite wieder eine Balance entstehen kann, die die Wiedergeburt einer liberalen Weltordnung begünstigen könnte.

Angesichts der Tatsache, dass Trump vermutlich ein Ablaufdatum hat, besteht auch die Hoffnung, dass die USA, die über enormes „Human Capital“ verfügen, wieder zu einer von Vernunft geleiteten Außenpolitik zurückkehren. Die im Übrigen ihren wirtschaftlichen Interessen gerechter wird als die „Cowboypolitik“ des Mannes mit der goldenen Mähne.

Aus diesem Grund könnte ein vorsichtiger Optimismus für die künftige Weltordnung angebracht sein, in der auch die unsäglichen Auseinandersetzungen, wie sie zurzeit in Syrien und im Jemen unter Beteiligung der USA und Russlands geführt werden, überwunden werden.

Dr. Johannes Sääf (*1951) ist Hochschuldozent für Europarecht und Staateninsolvenz sowie Unternehmensberater in Wien.



