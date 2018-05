Wollen alle Katalanen sich von Spanien abspalten?

Ricardo Estarriol, * 1937 in Girona, „spanischer Bürger katalanischer Nation“. Er ist Jurist von der Ausbildung und Journalist von Beruf. Von 1964 bis 2002 war er Osteuropa-Korrespondent von „La Vanguardia“ (größte Zeitung in Katalonien und drittgrößte Spaniens) mit Sitz in Wien, Moskau und Warschau. Verschiedene zeitgeschichtliche Monografien.