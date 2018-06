Bayern: Kommt nach Söders Kreuzzug der Bierhumpen-Erlass?

Mache ich eine Radtour, denke ich an Söder. Beim Wandern das gleiche. Und erreiche ich einen Gipfel, steht er wieder vor mir. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der von ihm initiierte, vom bayerischen Landtag beschlossene und mit 1. Juni exekutierte Kreuz-Erlass verfolgt mich, plagt und vor allem ärgert mich.

Warum, frage ich mich, habe ich mit den unzähligen Bildstöcken und Wegkreuzen, an denen ich hierzulande vorbei radle und wandere, geschweige denn mit Gipfelkreuzen als Kulisse für die verdiente Rast kein Problem, während mir beim Söder-Kreuzzug – um es auf bayerisch zu sagen – das Messer im Hosensack aufspringt?

Warum stören mich Kreuze in bayerischen Amtsstuben, in die ich sowieso kaum kommen werde, während ich mit christlichen Glaubenszeichen am Wegesrand oder an anderen schön gelegenen Plätzen meine Freude habe? Und warum passt für mich Kreuz und Erlass überhaupt nicht zusammen, während ich mit der Verbindung von Kreuz und Erlösung durchaus etwas anfangen kann?

Weil diese privaten Bildstöcke, Weg- oder Gipfelkreuze von unten initiiert und nicht wie die staatlichen Amtsstubenkreuze von oben dekretiert sind, lautet meine Erklärung für meinen Söder-Ärger. Weil ich Kreuze, Marterl, religiöse Bilder, Statuen etc. akzeptiere, ja schätze, denen ich ein Herzensanliegen abkaufe.

Religiöse Manifestationen

Wenn ich eine Bitte, einen Dank, eine Sehnsucht, eine Hoffnung oder irgendeine andere religiös motivierte menschliche Regung hinter einem aus Holz, Stein, Eisen gemachten Glaubenszeichen vermuten kann, sind mir alle diese religiösen Manifestationen in der Landschaft recht. Bei den wenigen Fällen, wo mein ästhetischer Geschmack zu sehr gepeinigt wird, radle und wandere ich halt schnell vorbei. Aber ein vom Staat verordnetes Glaubenszeichen lehne ich ab. Vor allem, wenn es mir als „Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung“ meines Landes eingeredet wird.

Genervter Nuntius

Der Bierkrug hat Bayern geschichtlich und kulturell mehr als das meiste andere geprägt und tut es, siehe Oktoberfest, immer noch. Nach dieser Logik müsste der bayerische Landtag also den Bierhumpen-Erlass beschließen.

„Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen wird, hat man es nicht verstanden“, hat in dieser Kreuzdebatte der Münchner Kardinal Reinhard Marx seinem Ministerpräsidenten in den Beichtspiegel geschrieben. Dem Nuntius in Österreich, Peter Stephan Zurbriggen, geht „diese religiöse Correctness“ des Kardinals auf die Nerven. Mir gefällt sie.

Ich sehe darin auch keine „Lust am Einknicken“ oder eine „falsch verstandene Toleranz“ und schon gar nicht Feigheit, die eigene Lebensweise und Kultur zu verteidigen, oder gar ein fehlender religiöser Bekennermut. Den kann ich, wenn mir danach ist, bei so vielen Gelegenheiten zeigen, dazu brauche ich keine Amtsstubenkreuze. Unter denen womöglich bei nächster Gelegenheit die Bettelverbote in den Städten exekutiert werden? Herrgott, schau oba!

„Im Kreuz ist Heil“, das darf ich als religiöser Mensch beten und an dieser lebenslangen Herausforderung und diesem theologischem Ärgernis ein Leben lang kiefeln. Als Staatsbürger und noch mehr als Politiker darf ich aber keine Religion zur Erhaltung einer wie auch immer definierten kulturellen Stabilität dienstverpflichten. Da gilt das hochheilige säkulare Gebot: Was du an den sogenannten Gottesstaaten zurecht kritisierst, das sollst du nicht in deinem Haus einreißen lassen!

Wolfgang Machreich war Redakteur der „Furche“ und Pressesprecher der Vizepräsidentin des Europaparlaments, Ulrike Lunacek.



