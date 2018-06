Hungrig, im kalten Zimmer können Kinder wenig leisten

Drei Euro für das Faschingsfest, vier Euro für die Bücherwelt, 200 Euro für die Projektwoche – die Kosten für schulische Veranstaltungen läppern sich. 328,10 Euro haben sie im letzten Schuljahr ausgemacht. Dazu kamen 40Euro für den Spind, 20 Euro für den Elternverein, Geld für Lernbetreuung und Mittagessen usw. Susanne hat genau Buch geführt. Sie wollte wissen, warum am Ende des Geldes immer so viel Monat übrig ist. Unter dem Schlussstrich standen stolze 1638,32 Euro, die sie hingeblättert hat, damit ihr Sohn bei allem in der Schule mit dabei sein kann.

Kinder kosten. Zurzeit werden Regierungsvorschläge zur Frage, wie Eltern diese Kosten stemmen sollen, diskutiert: zum einen der Familienbonus, der eine steuerliche Entlastung von jährlich bis zu 1500 Euro pro Kind bringen soll, zum anderen ist die Mindestsicherung neu, die vorsieht, dass das erste Kind maximal 25 Prozent des Richtsatzes von monatlich 863,04 Euro, das zweite 15 und das dritte fünf Prozent bekommt.

Mit der Mindestsicherung neu würde eine Familie in Wien mit drei Kindern 4400Euro im Jahr verlieren, während eine Familie mit hohem Einkommen 4500 Euro Familienbonus bekommen würde. Für Susanne ändert sich nichts. Sie und ihr Mann gehören zu jenem Drittel jener Arbeitnehmer, die weniger als 15.500 Euro brutto verdienen, daher keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen und vom Familienbonus nichts haben.

Für Gerechtigkeit sind alle

Von „neuer sozialer Gerechtigkeit“ sprechen die Koalitionspartner. Wer mehr einzahlt, soll mehr herausbekommen. Leistung soll sich lohnen. Für Gerechtigkeit sind natürlich alle. Aber was ist gerecht? „Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind; die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie“, erklärt Frau Enterich im Lied von Peter Alexander und Leila Negra ihrem Entlein. Das Entlein findet das ungerecht und zieht vor Gericht. Die Maus hält diesen Protest für dumme Faxen – die Kleinen müssten erst wachsen!

Faire Startbedingungen

Die Regierung scheint ähnlich zu denken: Kinder wohlhabender Eltern haben aufgrund ihrer sozialen Position ein Anrecht auf die süßesten Früchte (Besitzstandsgerechtigkeit). Das Entlein teilt diese Gerechtigkeitskonzeption nicht. Wie aber könnte es zu seinem Recht kommen? Man könnte ihm eine Leiter zur Verfügung zu stellen, damit es die Chance hat, zu den süßen Früchten hinaufzuklettern. Diese erfolgreich zu pflücken liegt dann in seiner Verantwortung.

Chancengerechtigkeit, die auf faire Startbedingungen zielt, ist gut kombinierbar mit Leistungsgerechtigkeit, die den zustehenden Anteil an Früchten an die Pflückanstrengung bindet. Doch nicht einmal das wird den Kindern am unteren Ende der sozialen Leiter von der Regierung zugestanden. Denn mit leerem Bauch, in einer kalten Wohnung können Kinder keine Leistungen bringen. Chancengerechtigkeit setzt ein Mindestmaß an materiellen Ressourcen voraus.

Kinder kosten. Es ist gut und richtig, wenn die Gesellschaft Eltern dabei unterstützt, diese Kosten zu stemmen. Maßstab für die Zumessung von Unterstützung sollte aber nicht der soziale Status der Eltern sein, sondern die Frage: Was brauchen Kinder? Bedürfnisgerechtigkeit verlangt, die Grundbedürfnisse von Kindern sicherzustellen. Und sie sind für alle Kinder gleich: eine ordentliche Wohnung, Essen, Gesundheitsleistungen – und, wie im Fall von Susannes Sohn, 1638,32 Euro, damit sie in der Schule mit dabei sein können.

Maria Katharina Moser, Dr. theol., evangelische Pfarrerin in Wien Simmering und wissenschaftliche Referentin des Instituts für öffentliche Theologie und Ethik der Diakonie.



