Gelingt der EU politischer Bauchaufschwung?

Die Geschichte der Europäischen Union ist eine Geschichte ihrer Krisen – mit diesem ebenso banalen wie wahren Satz versuchen sich viele Europäer in diesen kritischen Tagen und Wochen Mut zuzusprechen. Auch diesmal werde man die zugegebenermaßen großen Herausforderungen schon irgendwie meistern. Doch stellt sich die Situation noch viel komplexer dar und gibt nur wenig Anlass zu Optimismus.

Im Vorjahr fragte der renommierte deutsche Historiker Heinrich August Winkler im Titel seines aktuellen Buches über die anhaltende Krise in Europa und in den Vereinigten Staaten besorgt: „Zerbricht der Westen?“ Wie berechtigt diese Frage ist, zeigen die jüngsten Entwicklungen nur zu deutlich.

Abkehr vom Multilateralismus

„Welt ohne Ordnung“ überschrieb Klaus Brinkbäumer im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ seine Betrachtungen über „das vorläufige Ende des transatlantischen Bündnisses“. US-Präsident Donald Trump setzt nämlich seine im Wahlkampf 2016 unter dem Schlachtruf „America first“ angekündigte Abkehr vom Multilateralismus Schritt für Schritt um.

Jene, die meinten, wenn der marktschreierische Populist einmal im Weißen Haus eingezogen sei, werde er die Realitäten einer globalisierten Welt schon akzeptieren, müssen inzwischen ernüchtert feststellen, dass er seine Pläne konsequent umsetzt.

Das Pariser Klimaschutzabkommen und das Wiener Atomabkommen mit dem Iran – hinter beiden Vertragswerken steht die Weltgemeinschaft von China und Russland bis zur EU – kündigte er ohne Rücksicht auf die Partner einseitig auf, ohne Alternativen zu haben. Den Klimawandel leugnet Donald Trump, und die weitere Destabilisierung des Mittleren Ostens nach dem von seinem Vorvorgänger, George W. Bush, angezettelten desaströsen Irak-Krieg nimmt er in Kauf.

Mit der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem stößt er gleichzeitig die Palästinenser vor den Kopf, was eine Friedenslösung zwischen ihnen und Israel auf lange Zeit unmöglich macht.

Durch all das und durch seine protektionistische Wirtschaftspolitik, die Anfang Juni in der Verhängung von Strafzöllen für Stahl und Aluminiumimporte gegipfelt ist, verprellt er die Europäer, die bisher die USA als ihre Schutzmacht angesehen haben. Und Trumps Politik eröffnet der aufstrebenden Macht China sowie Russland neue strategische Optionen.

Dass dies dem Westen und damit natürlich auch den Vereinigten Staaten langfristig irreparablen Schaden zufügen wird, stört Donald Trump offenkundig nicht weiter. Dessen Amtszeit ist begrenzt. Im November wird man sehen, ob seine Wähler kurzfristig die nationalistische Politik des vermeintlich „starken Mannes“ bei den Midterm Elections honorieren und über seine diversen innenpolitischen Skandale von Affären mit Pornostars bis zur Untersuchung der Kontakte seines Wahlkampfteams zu Russland großzügig hinwegsehen werden.

EU mit sich selbst beschäftigt

Europa ist also von außen herausgefordert wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch die EU ist aufgrund ihrer inneren Verfasstheit und immer stärker werdender nationalistischer beziehungsweise zentrifugaler Kräfte mit sich selbst beschäftigt und seit Jahren außerstande, eine überfällige Strukturreform hinzubekommen, die erst die Formulierung und Exekutierung einer gemeinsamen offensiven Politik möglich machen würde

Die seit 1945 existierende bipolare Ost-West-Weltordnung löste sich mit der Erosion der Sowjetunion auf – und das, was wir jetzt erleben, ist die schwere Geburt einer neuen Weltordnung, von der wir noch nicht wissen, wie sie im Detail aussehen wird.

In dieser Situation müsste Europa seine Kräfte bündeln, nationalistischen Tendenzen widerstehen und den EU-Bürgern mit einer vorwärtsgewandten Politik wieder eine Hoffnung und Vision vermitteln. Der französische Staatspräsident, Emmanuel Macron, der wegen der Umsetzung von längst notwendigen Reformen innenpolitisch unter Druck steht und einen außenpolitischen Erfolg braucht, hat seine Forderung nach einem politischen Bauchaufschwung der Europäischen Union zuletzt bei der Verleihung des Karlspreises an ihn in Aachen wortgewaltig wiederholt. Macron sieht sich als Motor dieses Reformprozesses, drängt auf rasches Handeln und stellt ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten in den Raum.

Macron drängt, Merkel zaudert

Den Nationalisten in Ungarn, Polen, Italien und in anderen EU-Ländern, die rhetorisch stets die „nationale Souveränität“ hochhalten, begegnet der französische Präsident mit dem Begriff einer „europäischen Souveränität“. Die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, hat in Aachen als Laudatorin einen mit Macron akkordierten Reformvorschlag angekündigt, den sie in Umrissen am vergangenen Wochenende präsentiert hat. Macron drängt, Merkel aber, die langwierige Koalitionsverhandlungen hinter sich hat, zaudert, weil manche Vorschläge des französischen Präsidenten beispielsweise hinsichtlich einer gemeinsamen Finanzpolitik dem deutschen Wähler nur schwer zumutbar erscheinen.

Paris und Berlin müssen jedenfalls rasch einen Konsens finden. Für den ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer, dem das alles zu langsam geht, ist der Abstieg des Westens evident: „Innerhalb der EU wird die Verbindung Deutschlands mit Frankreich, quasi Deutschlands natürlichem Partner und vice versa, noch unverzichtbarer sein, und Deutschland ist gut beraten, Frankreich in strategischen Fragen die Führung zu überlassen, denn es mangelt ihm darin an Erfahrung. Es ist für diese Aufgabe weder geistig noch real vorbereitet.“

Neue Ära, neue Rolle

Und Fischer weiter: „Die Erfahrungen der deutschen Geschichte sprächen eigentlich für ein deutsches Verbleiben im historischen Windschatten, aber die globale Übergangsphase hin zu einer neuen, asienzentrierten Weltordnung erfordert die Europäische Union als eigenständigen globalen und regionalen Akteur, der sie ohne das große deutsch-französische Potenzial niemals werden kann. Mit dem Entstehen einer neuen Weltordnung beginnt daher auch für Deutschland, wie für die gesamte EU, ein neuer Abschnitt in seiner Geschichte und damit auch eine neue Rolle.“

Die Zeit drängt. Denn im ersten Halbjahr 2019 findet die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament in den dann 27 Mitgliedstaaten statt. Ohne eine positive Zukunftsvision für die EU kann diese Wahl zu einem Menetekel mit geringer Beteiligung und einem weiteren Zuwachs für rechtsextreme Parteien werden, welche die EU schwächen und die Nationalstaaten stärken wollen.

Aber vielleicht ist die Politik von Donald Trump ja ein Weckruf für die Europäische Union, sich endlich neu zu erfinden.

DER AUTOR Johannes Kunz (*1947 in Wien) arbeitete beim Hörfunk des ORF, ehe er von 1973 bis 1980 als Pressesprecher von Bruno Kreisky ins Bundeskanzleramt wechselte. 1982: Rückkehr in den ORF, bei dem er von 1986 bis 1994 als Informationsintendant amtierte. Autor mehrerer Bücher zu politischen Themen und Jazzmusik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)