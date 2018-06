Der Sozialstaat in Zeiten der Migration

Es war unlängst in Graz bei einer Diskussionsveranstaltung über „Integration oder Parallelgesellschaft“. Eine Universitätslektorin zeigte ein wunderschönes Bild von der Erde: blaue Ozeane, grüne Wälder, gelbe Wüsten, weiß die Arktis und Antarktis. „Man sieht keine Grenzen. Die Erde gehört allen“, kommentierte die junge Dame das Bild. Da ahnte man schon, was als Nächstes kommen würde: „Warum dürfen Sie und ich die Grenze am Brenner ohne Kontrolle passieren, ein Flüchtling aus Afrika darf es aber nicht?“, fragte sie. Das mag idealistisch gedacht sein, ist aber wirklichkeitsfremd.

Dass es auf unserer schönen Welt Grenzen gibt und geben muss, wird leicht an der Funktion der Sozialsysteme moderner Staaten sichtbar, die auf dem Prinzip der Solidargemeinschaft beruhen, bei der alle geben und alle auch nehmen können. Solidarität ist definitionsgemäß auf eine bestimmte, von vornherein festgelegte kleinere oder – im Fall des ganzen Staates – auch größere Gruppe von Menschen beschränkt. Universale Solidarität gibt es nicht, die Zusagen des Sozialstaates gelten nur für jene, die dazugehören und etwas dazu beigetragen haben. Bezeichnenderweise heißt die Zeitschrift des ÖGB „Solidarität“. Sie wendet sich eben an den begrenzten Kreis der Vereinsmitglieder.

Westliche Staaten empfinden darüber hinaus – als Erbe aus ihrer christlichen Geschichte – eine globale Verantwortung, die sie dazu bewegt, Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen und zu versorgen. Die Aufwendungen dafür können aber nicht aus den Fonds der Sozialversicherungssysteme kommen, sondern müssen aus Steuermitteln bestritten werden. Gerade dieses Versprechen löst aber bei manchen Immigranten die Vorstellung von der Unerschöpflichkeit der Mittel aus, und sie treten entsprechend fordernd auf. „Einwanderung in den Sozialstaat“ ist keine polemische Wortschöpfung, sondern eine Realität. Dass die Zuwanderung nichts kostet und sich die Immigranten letztendlich sogar selbst finanzieren, können selbst die nicht glauben, die das behaupten.

Die geplanten Kürzungen der Mindestsicherung und die beabsichtigte Herabsetzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder von in Österreich Beschäftigten sind zwei Beispiele dafür, wie sich die Zuwanderung auf den Sozialstaat auswirkt. Es stimmt, dass man für den Bezug der Mindestsicherung nichts „einbezahlt“ haben muss. Sie ist eine Sozialleistung, die jedem zusteht, der sich nicht selbst erhalten kann, ob Österreicher oder hier auf Dauer ansässiger Ausländer.

Was ein menschenwürdiges Auskommen ist, darüber lässt sich streiten. Als zumutbar für die Höhe der Mindestsicherung gilt der Ausgleichszulagenrichtsatz. Abstufungen, die die Lebensverhältnisse berücksichtigen, sind möglich. Gerechtfertigt erscheint auch ein gewisser Abstand zu einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen. Das soll verhindern, dass die Mindestsicherung ein arbeitsloses Dauereinkommen wird.

Ziel der Reform ist es, Anreize zum möglichst raschen Eintritt in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Dem dient die drastische Kürzung der Mindestsicherung um über ein Drittel, wenn kein Pflichtschulabschluss (für Inländer) bzw. keine Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens Sprache nachgewiesen werden.

Letzteres ist möglicherweise nach EU-Recht eine Diskriminierung, aber keineswegs so unzumutbar, wie öfters behauptet wird. Es muss freilich der Wille da sein, die Sprache auch zu verwenden, und dafür muss man sich aus seiner geschlossenen Community hinausbegeben, sonst nützt der beste Sprachkurs nichts. Es gibt genug Syrer, aber auch Afghanen, die das Niveau B1 (das übrigens nicht unerreichbar hoch angesetzt ist) nach eineinhalb Jahren in Österreich erreicht haben.

Nichts mit Asylwerbern und Flüchtlingen, sondern mit Arbeits-Migranten aus der EU hat die Familienbeihilfe zu tun, die EU-Bürgern in einem anderen Land für die daheim gebliebenen Kinder bezahlt wird. Ob sie auch dann in der vollen Höhe gebührt, wenn die Lebenshaltungskosten im Heimatland viel niedriger sind, wird wohl zur Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof landen.

Die Bundesregierung steht auf dem Standpunkt, eine Anpassung an das Lebensniveau im jeweiligen Herkunftsland sei gerechtfertigt. Das ist gut begründbar: Die Familienbeihilfe ist keine Versicherungsleistung aus einem Arbeitsverhältnis, sondern eine Sozialleistung, mit der das Aufziehen von Kindern ermöglicht werden soll. „Die Herabsetzung auf ein niedrigeres Niveau wäre daher gar keine reale Kürzung“, argumentiert ein Kenner des österreichischen Sozialversicherungssystems.

In Ländern wie Rumänien oder Bulgarien kann das Kindergeld eines westlichen Staates für zwei Kinder leicht das Monatsgehalt eines Vollzeitbeschäftigten erreichen. Ein Arbeiter von dort kann daher im Westen billiger arbeiten, weil er die Kinderleistung als zusätzliches Einkommen verbucht. Dass im Falle einer Kürzung der im Ausland lebende Elternteil dann die Kinder nachholen würde, ist kaum zu erwarten. Oft werden Kinder daheim gebraucht, und eine Übersiedlung zu den Eltern ins Ausland wäre ein sehr großer Aufwand.

Österreich ist nicht das einzige westliche EU-Land, das eine Anpassung der Familienleistungen überlegt. Das möchten auch die Niederlande, Irland, Dänemark. Großbritannien war vor dem Brexit-Referendum eine Indexierung der Familienbeihilfe für EU-Ausländer zugestanden worden, von der Brüssel jetzt allerdings nichts mehr wissen will. In Deutschland haben sich die Kosten für das ins Ausland bezahlte Kindergeld seit 2010 immerhin verzehnfacht.

Nach derzeit gültigem EU-Recht wird das Kindergeld aus dem Arbeitsstaat in den Herkunftsstaat überwiesen, wobei nur der Differenzbetrag zu der im Land bezahlten Kinderleistung fällig wird. Manche Herkunftsstaaten haben daraus ein Geschäftsmodell entwickelt und ihre Leistungen so reduziert, dass faktisch immer das gesamte Kindergeld aus dem Arbeitsstaat anfällt. Kroatien etwa besteuert sogar die Familienbeihilfe aus dem Ausland und verschafft sich zusätzliche Einnahmen. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß verlangt deshalb von der EU, diese Tricks abzustellen.

Weder bei der Mindestsicherung noch bei der Familienbeihilfe ins Ausland handelt es sich um große Summen, die womöglich nicht zu finanzieren wären – schon gar angesichts eines üppig sprudelnden Steueraufkommens. Sie nehmen auch nur einen kleinen Anteil der gesamten Sozialausgaben ein. Dennoch sind diese Reformen von politischer Bedeutung, das zeigt auch die Aufregung, die sie ausgelöst haben. Natürlich haben sie nichts mit einer „Spaltung der Gesellschaft“ (was wäre das überhaupt?) zu tun, wie ein aus kirchlichen Kreisen erhobener Vorwurf lautet. Im einschlägigen Empörungsvokabular handelt es sich um „Sozialabbau“, was es auch ist, doch zeigt es nur, dass die Verheißungen des Sozialstaats nicht unbegrenzt sind.

DER AUTOR Hans Winkler war langjähriger Leiter der Wiener Redaktion der „Kleinen Zeitung“.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)