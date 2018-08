Europas Jugend braucht mehr als Interrailtickets

Im Sommer quer durch Europa reisen, und die EU zahlt's? Für einige Tausend Glückspilze wird das diesen Sommer wahr. Es ist zweifellos ein schöner Ansatz, dass 15.000 Interrailtickets an Jugendliche verlost werden.

Junge Menschen stellen fast ein Drittel der Bevölkerung in der Europäischen Union. Der Austausch und das gegenseitige Kennenlernen sind für das europäische Einigungsprojekt unabdingbar. Wenn junge Menschen die Vielfalt eines offenen Europas erleben, profitieren sie ein Leben lang davon.

Die Zukunft Europas liegt in den Händen dieser Generation. Und ihre Zustimmung zur Union wächst. Auch Österreichs Jugendliche sehen die EU-Mitgliedschaft positiv, wie eine aktuelle Studie der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik zeigt.

Trotzdem: Mit der Aktion „Discover EU“ zielt die EU-Kommission auf jene privilegierten Jugendlichen in der Union ab, die eine solche Reise vermutlich auch ohne Steuergeldzuschuss angetreten hätten. Verantwortungsvolle Politik muss auch das Leben nach der Interrail-Party im Blick haben.

Die Realität sieht für viele junge Menschen in Europa weniger rosig aus. Sieben Millionen Jugendliche befinden sich in Europa weder in beruflicher oder schulischer Ausbildung noch in Beschäftigung. Jugendliche sind nach wie vor die größten Verlierer der Wirtschafts- und Finanzkrise. Sie sind von den Folgen der Arbeitslosigkeit besonders dramatisch betroffen, denn diesen Rucksack schleppen sie oft ein ganzes Leben lang mit.

In 13 von 28 Mitgliedsländern der europäischen Union liegt die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen über dem europäischen Mittelwert von 16,8 Prozent. Ein geschenktes Interrailticket hilft arbeitslosen Jugendlichen in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich oder Österreich keinen Zentimeter weiter. Europa kann sich keine Jugend ohne Jobs leisten. Deshalb ist es mehr als zynisch, dass der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit keine Priorität der EU-Kommission im Entwurf für das nächste Budget der Union hat. Während zwölf Millionen für die Interrail-Lotterie ausgegeben werden, sieht die EU-Kommission Kürzungen bei der Jugendbeschäftigungsinitiative vor. Im Europaparlament wurde eine Verdopplung der Mittel für Jugendarbeitslosigkeit gefordert.

Wird beim Europäischen Sozialfonds (ESF) gekürzt, betrifft das auch österreichische Initiativen, wie zum Beispiel die Produktionsschule BOK in Wien. Die Produktionsschule unterstützt junge Menschen dabei, versäumte Qualifikationen nachzuholen und hilft ihnen so, sich besser auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Das ist eine Belebung des europäischen Zukunftsprojektes, die es zu fördern gilt.

Garantierte Angebote

Europas Jugend hat sich mehr als das Abstellgleis verdient. Dieser Verantwortung muss auch die Bundesregierung während des österreichischen Ratsvorsitzes nachkommen. Österreich nimmt mit dem Erfolgsmodell der Jugendgarantie, mit der alle unter 25-Jährigen innerhalb von vier Monaten, nachdem sie arbeitslos geworden sind oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben, ein Fortbildungs- oder Beschäftigungsangebot erhalten, eine Vorreiterrolle in der EU ein. Im Feilschen um den mehrjährigen Finanzrahmen müssen die Budgetposten verteidigt werden, die Europas Zukunft wirklich sichern. Denn ein Europa, das schützt, muss auch die Perspektiven der Jungen im Blick haben.

Evelyn Regner ist Delegationsleiterin der SPÖ-Abgeordneten im Europaparlament.

