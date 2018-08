Das Standortgesetz als Freibrief für Betonierer

Die Klimakatastrophe läuft auf Hochtouren, der ökologische Zustand unserer Flüsse ist kritisch, der Bodenverbrauch im EU-Spitzenfeld, die biologische Vielfalt geht zurück. Jeder einzelne dieser Trends müsste die Bundesregierung zum Handeln zwingen. Tatsächlich stellt sie die Umweltpolitik aufs Abstellgleis und will neue Großprojekte ohne Rücksicht auf Verluste durchpeitschen. Hinter dem Wortungetüm „Standort-Entwicklungsgesetz“ verbirgt sich nichts weniger als ein Freibrief für Betonierer und potenzielle Umweltverschmutzer: Kritische Großprojekte sollen ein Jahr nach Regierungsbeschluss automatisch genehmigt werden, selbst wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) noch gar nicht abgeschlossen ist. „Es wäre sogar denkbar, dass der Konsenswerber durch Verzögerung den Fristablauf abwartet und die automatische Genehmigung erwirken könnte“, warnt sogar der ÖVP-Wirtschaftslandesrat Vorarlbergs.

Absurder Automatismus

Dieser Automatismus ist gleichermaßen absurd wie rechtswidrig. Setzt sich die Wirtschaftsministerin damit durch, ergeben sich massive Rechtsunsicherheiten, quasi ein Eigentor mit Anlauf. Ein EU-Vertragsverletzungsverfahren wäre die logische Folge. Jeder Genehmigung droht die gerichtliche Aufhebung, Bewilligungen wären praktisch wertlos. Nicht zuletzt konterkariert das Gesetz auch die Nachhaltigkeits-Verpflichtungen der Republik, darunter die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen oder das Pariser Klimaschutzabkommen.

Auch die nationale Klimastrategie hält zum Ausbau der Energie-Infrastruktur fest: „Die angedachten Maßnahmen sollen umwelt- und naturverträglich sein und der weiteren Bodenversiegelung sowie Beeinträchtigungen von Kulturlandschaft und Lebensräumen Einhalt gebieten“. Anstatt diese Ziele mit Leben zu erfüllen, soll das Land weiter zubetoniert werden, all das möglichst ohne Mitsprache der Bevölkerung. Die Wunschliste reicht von neuen Autobahnen über Deponien bis zu Kraftwerken an den letzten unberührten Flüssen.

Gerade mit Blick auf die vielen ökologischen Krisen ist dieser Kurs schlicht fahrlässig. Das gilt umso mehr, weil nur vier Prozent der UVP-Verfahren mit einem negativen Bescheid enden und überlange Verfahren die Ausnahme sind. Für mehr Qualität braucht es keine Abschaltautomatik, sondern praxistaugliche Reformen: Erstens benötigen die Behörden mehr Ressourcen, zweitens mehr Qualität bei den Projekteinreichungen, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden. Drittens ist eine Föderalismusreform überfällig, die für eine einheitliche Vollziehung sorgt und Behörden besser kooperieren lässt. Viertens braucht es eine klar naturverträgliche Energiewende, damit Klimaschutz nicht für umweltschädliche Megaprojekte missbraucht wird. Fünftens müssen Politik und Verwaltung enger mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um Konflikte schon im Vorfeld der UVP zu entschärfen, etwa durch „Strategische Umweltprüfungen“ am Runden Tisch. Denn wer raschere Genehmigungen will, muss dafür auch mehr öffentliche Akzeptanz schaffen. Angesichts der intransparenten Entstehung auf Druck der Industriellenvereinigung ist das Standortgesetz leider auch in dieser Hinsicht ein Negativbeispiel.

Fazit: Alles andere als eine Rücknahme des verpfuschten Entwurfs wäre ein echter Skandal, den die federführende Wirtschaftsministerin zu verantworten hätte.

P. S.: Eine Umweltministerin, die ihre Aufgabe ernst nimmt, muss ein solches Gesetz spätestens im Ministerrat per Veto stoppen. Ansonsten verspielt sie jede umweltpolitische Glaubwürdigkeit.

Mag.a Hanna Simons ist stv. Geschäftsführerin der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF Österreich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)