Gibt es tätliche Angriffe gegen Juden in Österreich?

Kaum ein Tag vergeht, an dem das Thema Antisemitismus nicht auftaucht. Dazu herrscht eine völlig verwirrende, undurchsichtige und oft widersprüchliche Daten- und Faktenlage. Das IKG-nahe Forum gegen Antisemitismus gibt jährlich einen Bericht heraus: Im Jahr 2015 wurde eine starke Zunahme antisemitischer Zwischenfälle registriert, im Jahr 2016 ein dramatischer Anstieg konstatiert, und 2017 wurde das alles durch die Meldung getoppt, die neuen Höchstzahlen seien alarmierend. Bei näherer Betrachtung sind diese Berichte völlig wertlos: Die Zahlen sind fragwürdig und zufällig, die Kategorien wurden immer wieder verändert, die Zählung antisemitischer Postings in sozialen Medien ist völlig erratisch, die politische Zuordnung sowieso.

Auf Initiative des damaligen Außenministers Sebastian Kurz hat die Regierung 2017 für Österreich als eines der ersten Länder die Antisemitismusdefinition der „International Holocaust Remembrance Alliance“ angenommen. Ein viel beachteter Schritt, der auch vom IKG-Präsidenten als „Meilenstein im Kampf gegen Antisemitismus“ bezeichnet wurde. Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus in noch nie dagewesener Deutlichkeit dazu verpflichtet, jede Form von Antisemitismus zu bekämpfen.

Gibt es in Österreich tätliche Übergriffe gegen Juden? Die Zahlen in besagtem Antisemitismusbericht schwanken zwischen null und zehn, wobei sich auch noch über die Definition von „tätlich“ streiten lässt. Wie schwierig die Unterscheidung ist, zeigte der Zwischenfall im vergangenen Sommer, als ein türkischstämmiger Mann mehrere Personen, darunter auch Juden, attackierte. Jedenfalls leben wir in Österreich diesbezüglich auf einer Insel der Seligen – kein Vergleich zu Städten wie Paris, Brüssel, Malmö oder Berlin.

Der „klassische“ Antisemitismus ist nicht verschwunden, aber zu einem Randphänomen geworden. Andererseits zeigen Umfragen mit 60 Prozent einen dramatisch hohen Anteil an Antisemiten unter Moslems. Was heißt das für Österreich? Gäbe es die Bedrohung durch den islamistischen Terror nicht, könnten wir die Bewachung jüdischer Einrichtungen sofort einstellen. Es gibt hierzulande keine antisemitischen, neonazistischen oder sonstigen rechtsextremen Gruppen, vor denen wir uns zu fürchten hätten.

Anders jedoch die Situation in sozialen Netzwerken. Vor Kurzem präsentierte eine deutsche Antisemitismusforscherin eine Studie, deren Ergebnisse alarmieren: Judenfeindliche Kommentare fänden sich in Blogs, auf YouTube, Ratgeberportalen, in Onlinebuchläden und Kommentarbereichen. Diese Entwicklung im Virtuellen geht mit einem wachsenden Unbehagen der jüdischen Gemeinschaft in der realen Welt einher.

Empörungsmaschinerie

Die Diskussion bezüglich des Schächtens in Österreich war exemplarisch: Da profilierten sich einerseits Politiker aller Couleur und bedienten gewisse Wählerschichten in deren Vorurteilen. Damit streiften diese tatsächlich gefährlich nahe an Antisemitismus und Moslemfeindlichkeit an. Andererseits wurde die Diskussion auch sogleich von einer anti-antisemitischen Empörungsmaschinerie fast lustvoll aufgegriffen, um sie für parteipolitische Zwecke und Hetze gegen die Regierung zu missbrauchen.

Es ist hoch an der Zeit für eine sachliche Analyse der unterschiedlichen antisemitischen Phänomene, auf Basis derer weitere Maßnahmen zu setzen sind.

Martin Engelberg ist Psychoanalytiker und Abgeordneter zum Nationalrat (ÖVP).

Der volle Kommentar erscheint in der jüdischen Zeitschrift „NU“ (nunu.at)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)