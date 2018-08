Die Einhaltung des einen Gesetzes verletzt das andere

Am 7. August sind die ersten extraterritorial anwendbaren US-Sanktionen gegen den Iran, welche im Zuge des Iran-Atomdeals aufgehoben worden sind, wieder in Kraft getreten. Diese richten sich vorerst nur gegen Teilbereiche, darunter Gold, iranische Staatsschulden und Automobilherstellung, jedoch folgt der Rest der ausgesetzten extraterritorialen US-Sanktionen bereits am 5. November. Bei Nichtbefolgung der sogenannten Sekundärsanktionen drohen Unternehmen weltweit verschiedene Maßnahmen der USA, wie der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, Verweigerung von Visa für Geschäftsführer und Eigentümer bis hin zum gänzlichen Ausschluss aus dem US-Finanzmarkt. Die Botschaft ist: „Wer Geschäft dort macht, macht kein Geschäft mit uns.“

Transaktionen für betroffene Geschäfte sind dabei aber erlaubt, sofern der zugrunde liegende Vertrag vor dem 8. Mai 2018 abgeschlossen wurde und diese innerhalb der vorgesehenen Umsetzungsfrist (6. August oder 4. November) vollständig abgewickelt wurden bzw. werden.

Die EU erachtet US-Sanktionen, die eben dort greifen, wo keinerlei Bezug zu den USA besteht, als völkerrechtswidrig und somit als Verstoß gegen internationales Recht. Bereits 1996 führte die EU daher – damals in Bezug auf Kuba – ein sogenanntes Blocking Statute ein, welches es europäischen Personen und Unternehmen verbot, sich an die extraterritorialen US-Sanktionen zu halten. Dieses Blocking Statute wurde nun auf die extraterritorialen Iran-Sanktionen der USA erweitert. Die USA haben aber bereits angekündigt, nicht von der Verfolgung europäischer Personen und Unternehmen wegen Verletzung der Sekundärsanktionen gegen den Iran abzusehen.

Diese finden sich somit in einer Zwickmühle der beiden Gesetze, in der die Einhaltung des einen die Verletzung des anderen bedeutet. Dabei ist das Blocking Statute dazu gedacht, europäische Unternehmen zu schützen. So dürfen Urteile, die auf den extraterritorialen US-Sanktionen beruhen, in EU-Mitgliedstaaten nicht vollstreckt werden. Eine Maßnahme, die angesichts der dargelegten Strafdrohungen der USA jedoch für jeden, der relevantes US-Geschäft hat, zahnlos wirkt. Gleichzeitig ermöglicht es dabei, Schadenersatz für alle in diesem Zusammenhang entstandenen Schäden vom Verursacher – also dem, der die US-Sekundärsanktionen einhält – zu verlangen. Dies bringt somit jedes Unternehmen, das beschließt, sich an die US-Sekundärsanktionen zu halten, zwischen die Fronten. Ein Navigieren zwischen diesen Fronten ist nur sehr beschränkt möglich.

Ein gewisser Spielraum bleibt

Die Frage, ob Geschäfte mit dem Iran überhaupt noch möglich sind, kann aber letztlich nicht einheitlich beantwortet werden: Tendenziell trifft es Finanzinstitute am härtesten. US-Sekundärsanktionen sind im Vergleich zu den – für US-Personen geltenden – Primärsanktionen eingeschränkt. Das lässt Spielraum für das Iran-Geschäft. Das Gesamtumfeld wird jedoch oft dazu führen, dass sich Unternehmen aus ebendiesem zurückziehen werden. In Fällen, in denen eine Nichtbefolgung der US-Sekundärsanktionen die Interessen europäischer Unternehmen schwer schädigen würde, kann ferner bei der EU-Kommission um eine Ausnahmegenehmigung angesucht werden.

Es bleibt zunächst also nur zu beobachten, wie Verstöße gegen die US-Sekundärsanktionen sowie gegen das Blocking Statute geahndet werden. Einem Unternehmen mit wesentlichem US-Geschäft und/oder aktuellem Iran-Geschäft wird dazu aber die Zeit fehlen.

Armin Hendrich, Partner bei DLA Piper, leitet innerhalb der Litigation-&-Regulatory-Gruppe im Wien-Büro das Sanktionenteam, dem auch Jasmina Kremmel und Karin Deutschmann angehören.

