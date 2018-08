Wenn Populisten an den Schalthebeln sitzen

Populisten an der Macht: Gemeint sind hier nicht solche Populisten, die nach Wahlen an die Macht gekommen sind und danach ein autoritäres Regime errichtet haben (Venezuela) oder es zu etablieren trachten (Türkei). Gemeint sind auch nicht populistische Parteien, die in stabilen Demokratien an der Regierung beteiligt sind (Österreich, Schweiz, einige skandinavische Länder). Letztere schlagen zwar manchmal über die Stränge, schleppen historischen Ballast mit (FPÖ), unterliegen aber rechtsstaatlicher Kontrolle (BVT-Affäre), halten sich aber im Allgemeinen an die Spielregeln und sind überwiegend in der Lage, vom radikalen Oppositionsmodus auf normale Regierungstätigkeit umzuschalten.

Demgegenüber schreiben Populisten, die allein die Regierungsmacht innehaben (USA, Italien), zentrale Elemente des populistischen Diskurses und populistischer Strategie fort („permanenter Wahlkampfmodus“) oder ergänzen diese. Dazu zählen vor allem:

? Die Behauptung, die einzigen und/oder wahren Vertreter des Volks beziehungsweise der großen Mehrheit zu sein. So behauptet Italiens Innenminister, Matteo Salvini: „60 Millionen haben für den politischen Wechsel gestimmt“; tatsächlich waren es rund vier von zehn Wahlberechtigten. Oder Donald Trump: „Ich habe die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen.“ Alle anderen sind böswillige und irrelevante Verlierer.

Überall lauern Feinde

? Die Frontstellung gegen jegliche Eliten, gegen intermediäre pluralistische und unabhängige staatliche Institutionen (wie Medien) – siehe Trumps jüngste Drohungen gegen Google und die Justiz. Dies gern in Verbindung mit Verschwörungstheorien („poteri forti“, „tiefer Staat“, „neoliberale Herrschaft“ usw.). Nicht zufällig glauben in den USA und in Italien rund zwei Drittel (bei den populistischen Wählern noch deutlich mehr) an eine oder gleich mehrere Verschwörungstheorien.

? Die Verortung anderer Länder, internationaler und supranationaler Organisationen (von der EU bis zum Internationalen Währungsfonds) als „Außenfeinde“. In der Folge werden gemeinsame Spielregeln, internationale Abkommen etc. missachtet, weil diese angeblich dem eigenen Land schaden.

? Politische und wirtschaftliche Allmachts- (USA) oder Großmachtfantasien (Italien).

? Eine ausgeprägte Doppelmoral im Hinblick auf rechtsstaatliche Garantien, faire Verfahren und politische Verantwortung (ständiges Infragestellen, politisch-mediale Schnell- und Lynchjustiz, Rücktrittsforderungen an Gegner).

? Ein Hang zu erratischer Politikformulierung und zum Ausblenden unliebsamer Realitäten.

? Eine Vernachlässigung von mühsamen, zeit- und arbeitsintensiven Reformmaßnahmen, pragmatischen und konsensualen Lösungen etc.).

Unterschiedlich sind die Möglichkeiten und Restriktionen der alleinregierenden Populisten hinsichtlich der Faktoren, die ihrem Machterhalt entgegenwirken können. Aufgrund der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Stärke der USA ist die Trump-Regierung in der Lage, internationale Abkommen aufzukündigen, andere, kleinere Länder unter Druck zu setzen und zu beleidigen (Kanada).

Langfristig wird diese „America first“- und „Amerika-über-alles“-Politik den USA wohl schaden, kurzfristig lässt sie viele Wähler kalt oder findet auch außerhalb der Kernwähler Zustimmung, noch dazu, wenn sie nicht ganz unberechtigt ist (geringe Verteidigungsausgaben anderer Nato-Länder, unfaire Praktiken Chinas).

Zudem besteht eine oft nicht unerhebliche Differenz zwischen verbalem und twitterndem Schwadronieren und vergleichsweise zurückhaltender faktischer Politik (Nato-Verpflichtungen und „Handelskrieg“ mit der EU), speziell dort, wo eine Überforderung oder Schädigung der Interessen strategischer Wählergruppen droht.

Formidable Konkurrenz

Von außen hat Trump bis auf Weiteres also nur wenig zu befürchten. Und solang die Wirtschaft brummt und die Arbeitslosigkeit sinkt, muss er sich keine allzu großen Sorgen über seine Wählerschaft machen. Seine Probleme lauern eher im Inneren.

Das amerikanische System der Checks and Balances ist fest etabliert, viele staatliche Institutionen bleiben resistent und verfügen über eine hohe Akzeptanz (Justiz), die Bundesstaaten haben großen Handlungsspielraum. Die oppositionellen Demokraten sind eine formidable politische Konkurrenz, und sollte die Wählergunst schwinden, wird es auch die Loyalität der republikanischen Abgeordneten und Senatoren.

In Italien sind die oppositionellen Linksdemokraten zerstritten und unfähig, sich den eigenen Fehlern ernsthaft zu stellen; hingebungsvoll widmen sie sich auch den falschen Themen. Die liberal-konservative Mitte ist desorganisiert und desorientiert. Beide Lager werden immer noch von den Fehlern und Skandalen der Vergangenheit eingeholt.

Diskreditierte Institutionen

Viele staatliche Institutionen Italiens sind in den Augen weiter Bevölkerungskreise diskreditiert, so die oft langsam, ineffizient und byzantinisch agierende Verwaltung; aber auch die Justiz, die an überlangen Verfahrensdauern, interner Politisierung, zahlreichen jenseitigen Urteilen und einer faktischen Abdankung bei „Kleinkriminalität“ und gravierenden Ordnungswidrigkeiten laboriert.

Im Inland hat das Populistenduo Luigi Di Maio/Matteo Salvini derzeit wenig zu befürchten, es sei denn, die substanziellen Gegensätze zwischen den Koalitionspartnern brechen auf (Ablehnung von großen Infrastrukturprojekten, zahlreiche Verstaatlichungswünsche seitens der Fünf-Sterne-Bewegung – gegenteilig die Lega); oder die Stärkeverhältnisse zwischen den Partnern verschieben sich. Die Spitzenkandidaten sind beide aggressive und skrupellose Demagogen, nur dass Salvini politisch erfahren und berechnend ist, während Di Maio eher zu Hysterie und Größenwahn neigt.

Gravierender sind die von außen drohenden Gefahren. Die wirtschaftlichen, sozial- und finanzpolitischen Pläne der Regierung sind nicht nur unfinanzierbar und wenig realistisch. In Verbindung mit permanenten Drohungen (Nichteinhaltung von Verpflichtungen, Nichtzahlen der EU-Beiträge, Veto) dürften sie spätestens im Herbst zu einer massiven Konfrontation mit den EU-Institutionen und anderen Euroländern führen. Dabei mangelt es sichtlich an einer rationalen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten.

Italien auf tönernen Füßen

Italien sitzt zwar bei der Schließung der Mittelmeerroute am längeren Hebel, steht aber wirtschaftlich und finanziell eher auf tönernen Füßen. Doch gibt es nicht nur im Parlament, sondern auch im Umfeld der Führungen genügend Voodoo-Ökonomen, Souveränisten und Zündler, die einen Ausstieg aus Euro und EU akzeptieren, wenn nicht anstreben. Die meteorologische Hitzewelle auf der Nordhalbkugel geht zu Ende. Ihr politisches Pendant aber beginnt erst richtig und wird länger dauern.

DER AUTOR Peter A. Ulram (*1951 in Wien) war jahrzehntelang Meinungsforscher und Dozent für Politikwissenschaft an der Uni Wien. Seit seiner Pensionierung ist er politischer Konsulent und Analytiker, der den privaten Lebensschwerpunkt nach Italien verlagert hat. Zahlreiche Publikationen zur Wahl- und Parteienforschung sowie zu politischem Wandel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)