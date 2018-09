Weckruf für türkise Arbeitnehmerpolitik

Arbeitnehmerpolitik war und ist kein Privileg sozialistischer bzw. sozialdemokratischer Parteien. Wenn eine Volkspartei breit aufgestellt sein will, dann müssen auch die Arbeitnehmer eine zentrale Zielgruppe für sie bilden. Für den Erfolg von Volksparteien war deren arbeitnehmerpolitisches soziales Engagement schon immer ausschlaggebend. Karl Marx, Friedrich Engels und Genossen haben keine Monopolstellung, was den Einsatz für die Rechte der Arbeitnehmer und deren Verankerung in der Gesellschaft betrifft.

Zumindest zwei starke, durchaus unterschiedliche Strömungen waren dafür maßgeblich. Einerseits eben der Marxismus, andererseits die christliche Soziallehre.

Die Geschichte schafft oft Zufälle spezieller Art. Dazu zählt, dass zwei wesentliche Protagonisten Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitnehmerpolitik nahmen, die heuer vor 200 Jahren geboren wurden: nämlich Karl Marx, der am 18. Mai 1818 in Trier, und Karl Vogelsang, der am 3. September 1818 in Schlesien geboren wurde.

Marx gab der Bewegung des Marxismus die entscheidenden inhaltlichen Impulse. Seine These des „Klassenkampfs“ bestimmte nicht nur den Kampf der Arbeiter um ihre Rechte, sondern hatte Einfluss auf die Weltpolitik. Der Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks, das Ende des realen Sozialismus im Jahre 1989, erschütterte letztlich das ideologische Fundament aller Parteien, die ihre programmatischen Wurzeln bei Marx & Co. hatten.

Suche nach neuen Feldern

Die Krise, die heute sozialdemokratische Parteien in Europa durchleben (man sollte nicht vergessen, dass sich die SPÖ erst zu Beginn der 1990er-Jahre endgültig vom Austromarxismus verabschiedete), ihre Suche nach neuen Politikfeldern, hat ihre Ursache in dieser jüngeren Vergangenheit.

Was Vogelsang von Marx unterscheidet, sind seine Beiträge zur katholischen Soziallehre. Arbeiten, die er übrigens vor allem in Österreich schrieb, wo er im Jahre 1864 eintraf, sesshaft und zum Wegbereiter der christlichen Arbeiterbewegung wurde.

Der Motor der Volkspartei

Ein aus dieser Zeit stammender Begriff hatte es Alois Mock, der die ÖVP nach 17-jähriger Oppositionszeit zurück in die Regierungsverantwortung führte, besonders angetan. So zitierte er bei vielen Gelegenheiten den Sozialphilosophen Norbert Leser, der einmal in einem Beitrag für die „Presse“ festgestellt hatte, dass die Sozialdemokratie die Volkspartei um den von Vogelsang geprägten Begriff der Partnerschaft besonders beneiden müsse. Denn, so Leser: Die Partnerschaft habe den Sieg über den Klassenkampf errungen.

Mock war, das zeigen viele Zeitzeugengespräche, ein stark im katholischen Glauben und in der Soziallehre verwurzelter Politiker. Viel mehr, als man ihm dies oft zugestand. Das war letztlich auch seine Triebfeder, den ÖAAB in der Gesamtpartei zu einer bestimmenden Kraft zu gestalten, diese als „politische Heimat der Arbeitnehmer“ zu positionieren. Nur so gelang es in den 1970er- und 1980er-Jahren der Volkspartei, Boden in den Betrieben und im städtischen Bereich zu gewinnen.

Geschichtlich gesehen war von der Gründung der Volkspartei 1945 an der ÖAAB der gesellschaftspolitische Motor der ÖVP. Viele heute selbstverständliche soziale Errungenschaften tragen dessen Handschrift.

In den vergangenen Jahren sind viele Denkwerkstätten in den Ruhestand getreten und haben Ideen wie jene der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand verkümmern lassen. Immerhin aber sind es noch immer gut 25 Prozent der Arbeitnehmer, die der Volkspartei zuletzt ihre Stimmen gegeben haben. Sie wünschen sich auch eine starke Stimme und ein entsprechendes Profil.

Mag. Herbert Vytiska (* 1944) war 15 Jahre

lang Sprecher des früheren ÖVP-Bundesparteiobmanns Alois Mock. Heute ist er Politikberater in Wien.



E-Mails an:debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)