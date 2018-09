Klimawandel und Antisemitismus: Einfach abschaffen!

Es gibt Menschen, die den Klimawandel bestreiten. Andere leugnen den Antisemitismus. Beide pfeifen auf Empirie. Jüdische Politiker, die Judenfeindlichkeit verharmlosen, sind schwer zu finden. Der Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg (ÖVP), bis 2017 politisch in der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) aktiv, füllt nun diese Lücke.

Eines ist Rechtsextremen, Islamisten und Israel hassenden Linken gemein: Sie leugnen den Antisemitismus in den eigenen Reihen. Der britische Sozialist Jeremy Corbyn ist ebenso unglaubwürdig wie Rechtspopulisten hierzulande, die sich als Schutzmacht gegen muslimischen Antisemitismus darstellen. Die antisemitischen Vorfälle in der FPÖ und der AfD überführt diese Parteien regelmäßig.

Gefährlich ist eine Verharmlosung, wie sie Engelberg in der „Presse“ (31. 8.) verbreitet. „Gibt es tätliche Angriffe gegen Juden in Österreich?“, fragt er und unterstellt, dass judenfeindliche Vorkommnisse im Sinne eines gesteuerten „Anti-Antisemitismus“ aufgebauscht würden. Eine Verschwörung also? Wien ist eine sichere Stadt, auch für Juden. Verglichen mit Paris oder Berlin gibt es wenige antisemitisch motivierte Übergriffe. Laut Forum gegen Antisemitismus wurden 2017 fünf physische Attacken gemeldet. Außerdem registrierte man 28 Drohungen auf offener Straße sowie 203 Drohanrufe und -briefe; mindestens 24 Prozent waren Rechtsextremen zuzuordnen.

Streng bewachte Synagogen

In Österreich leben 12.000 bis15.000 Juden, davon mehr als 90 Prozent in Wien. Das religiöse Leben beschränkt sich auf wenige Bezirke, in denen sich Synagogen befinden. Fromme, die aufgrund ihrer Kleidung als Juden erkennbar sind, wohnen in Gehnähe zu Synagogen. Diese sind streng bewacht, von Polizei und IKG-Sicherheitskräften. Der Schutz hat die Zahl an Angriffen minimiert und schreckt Angreifer ab. Daraus aber, wie es Engelberg tut, den Schluss zu ziehen, dass es ohne Islamismus gar keine Bewachung jüdischer Einrichtungen brauchte, ist fahrlässig und unredlich.

Antisemitische Umtriebe

Im Verfassungsschutzbericht 2017 heißt es: „In Österreich stellen rechtsextremistische Aktivitäten eine demokratiegefährdende Tatsache dar [. . .] Als mögliche Ziele rechtsextremistischer Agitation und Aggression sind beispielsweise Juden und Muslime und deren Einrichtungen zu nennen.“ Erst vergangenes Jahr lobte Sebastian Kurz das Forum gegen Antisemitismus, als er gemeinsam mit IKG-Präsidenten, Oskar Deutsch, den Bericht für 2016 präsentierte.

Der Bundeskanzler stellte sich demonstrativ hinter die von Antisemitismus Betroffenen, Engelberg erklärt Antisemitismus zum Kavaliersdelikt. Noch 2012, als er IKG-Präsident werden wollte, buhlte er um Zuspruch. In der „Presse“ plädierte er dafür, FPÖ-Chef Strache ja nicht an die Macht zu lassen. Ein Ex-Neonazi dürfe nicht regieren.

Nicht einmal FPÖ-Chef Strache verharmlost den rechten Antisemitismus. Im ORF-„Sommergespräch“ betonte er die Existenz des rechtsextremen Antisemitismus.

Wen wundert's? Seit mehr als einem Jahr sitzt ein Reichsbürger in U-Haft, weil er politische Morde geplant haben soll. In Burschenschaften kursieren antisemitische Liedertexte, Obleute solcher Vereine werden von der FPÖ in politische Ämter gehievt. Die FPÖ Niederösterreich diffamiert Juden und Muslime wegen des Schächtens als Barbaren, Tierquäler und Ritualmörder. Aber Engelberg beklagt nie den Antisemitismus von rechts, nur den Kampf dagegen. Er erinnert an Donald Trumps Tweet zum Klimawandel: „Es ist Ende Juli und echt kalt draußen in New York. Wo zum Teufel ist die Erderwärmung?“

Erich Nuler ist Journalist, Medienberater und Kultusvorsteher der IKG Wien.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)