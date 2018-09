Unappetitlichkeiten eines heißen Sommers

Es waren nicht nur die hohen Temperaturen, die diesen Sommer zur Belastungsprobe werden ließen. Auch die politische Begleitmusik zum Zeitgeschehen stieß an die Grenzen des Erträglichen. Zumindest für die, die nicht an den Katechismus der 68er glauben und keine Lust verspüren, den Empörungstreibjagden des Mainstreams zu folgen.

Was diesen gegenwärtig die Laune verdirbt, ist zum einen das systematisch anmutende Bestreben von ORF und geistesverwandten Medien, die Regierung Kurz auf Teufel komm raus zu zerkratzen. Zu beobachten ist ein wahres Feuerwerk an Verformungen von Nachrichteninhalten, Einseitigkeit bei der Wahl politischer Auskunftgeber, Unterdrückung von missliebigen Informationen, Maskierung von ausländischen Straftaten und anderen Arten von Frevel. Unterwegs ist ein Rudeljournalismus, zu dem sich bisweilen auch quasi-bürgerliche Blätter gesellen.

Pseudointellektueller Schwulst

In Deutschland, bei ZDF, ARD etc und einem Großteil der Printpresse, ist es um keinen Deut besser. So schloss sich ausgerechnet die „FAZ“ im Zusammenhang mit dem 20.-Juli-Gedenken der linkslinken Deutung an, wonach die Männer um Graf Stauffenberg bei der versuchten Beseitigung Hitlers im Sommer 1944 im Grunde nur restaurative Ideen im Sinn hatten. Nach der Logik des „FAZ“-Kommentators hätte vor allem (der Kommunist) Georg Elsner Anspruch auf Erinnerung an „mutige Menschen in dunkler Zeit“ gehabt.

Unerwähnt blieb, dass sich Stauffenbergs Mitverschwörer vor dem Attentat nächtelang mit der Frage quälten, ob Tyrannenmord christlich vertretbar sei, und dass sie sich der äußerst geringen Chancen ihres Vorhabens voll und ganz bewusst waren. Sie haben den Anschlag vor allem zur moralischen Rechtfertigung ihres Landes trotzdem unternommen. Im Licht dieser Umstände ist es ungeheuerlich, den Verschwörern des 20. Juli 1944 die Redlichkeit ihres Handelns abzusprechen.

Einen Verdruss anderer Art bescherte die Eröffnung der Salzburger Festspiele mit den gedanklichen Miniaturen unseres Bundespräsidenten, vor allem aber mit der von pseudointellektuellem Schwulst strotzenden Rede Philipp Bloms. Geradezu komisch wirkte seine imperative Forderung nach „Passion“ und „Ekstase“ sowie die zur linken Konvention gewordene Verteufelung der Angst.

Als ob man der menschlichen Natur vorschreiben könnte, wie sie zu sein habe, und als ob die Angst nicht auch ein notwendiger Schutzmechanismus wäre, der heute an allen Ecken und Enden vonnöten ist. Geradezu unverzichtbar ist die Angst der Europäer vor der Enteuropäisierung ihres Kontinents.

Spirale der Feindseligkeit

Enthüllend war im Übrigen das Loblied Bloms auf den französischen Aufklärer Denis Diderot. Man sollte sich bei Diderot daran erinnern, dass die erste Aufklärung auch von einem Abbau des Christentums begleitet war. Der von Blom umschwärmte Diderot erklärte seinerzeit: „Ein vernunftbegabter Mensch benötigt weder Gottes Weisheit, noch Gottes Güte.“ Die erste Aufklärung war also verkettet mit dem Verzicht auf christliche Moral. „Christus selbst“, vermerkte der Historiker Walter Görlitz, „wurde nur als einer unter vielen Religionsgründern betrachtet.“ Mit der ständigen Berufung auf die Aufklärung wird von den Gesinnungspolizisten der Gegenwart alles legitimiert, was von links kommt, und alles diffamiert, was konservativ anmutet.

Was den deklarierten Kampf der Mainstream-Medien gegen Angst und Angstmacher betrifft, entpuppt er sich bei näherer Betrachtung als Pose. In Wirklichkeit sind es die Medien selbst, die die Spirale der Feindseligkeit in Gang setzen und am Laufen halten, denn sie leben ja von den Gegensätzen.Politischer Zwist lässt sich nun einmal besser verkaufen als ereignislose Harmonie. Manche sozialen Kriegsschauplätze werden herbeigeredet und herbeigeschrieben, um den Futtertrog des Publikumsinteresses zu füllen.

Latenter Hang zum Nein

Kennzeichnend für das mediale Selbstverständnis ist im Übrigen eine neurotische Besessenheit von der Idee, jegliches Reformvorhaben der Regierung kritisieren und ablehnen zu müssen. Der latente Hang zum Nein ist Teil der journalistischen DNA. Medien sind von ihrem Verhalten her keine Förderer neuer Ideen, keine Innovatoren. Journalisten sehen sich zwar gern in der Rolle von Intellektuellen, die eine kreative Leistung vollbringen, sie steuern jedoch wenig Faktisches zur Lösung der Gegenwartsprobleme bei.

In der gesellschaftspolitischen Szene folgen die Mainstream-Medien mit Vorliebe der simplen Revolutionsrhetorik der 68er: Wer nicht links der Mitte steht, gilt als abnormal. Er ist automatisch fortschrittsfeindlich, gestrig, außerdem radikal, gewaltbereit, rassistisch, nationalistisch, populistisch und europafeindlich. Basta! Auch der frühere EU-Kommissar Franz Fischler denkt auf dieser Schiene.

Das Basta steht im krassen Widerspruch zur Meinungsfreiheit. Wer Meinungsfreiheit predigt, muss auch Gegenmeinungen aushalten. Wer (wie es Fischler in Alpbach tat) eine schrankenlos offene Gesellschaft einfordert, muss zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die die Diversität nicht als einen Schatz betrachten und nichts von einem Neben- und Durcheinander von Religionen, Kulturen, Sprachen, Rechtsnormen und Moralvorstellungen halten.

Wirkungslose Treibjagden

Diversität bedeutet nämlich nicht nur bunte Vielfalt, sondern auch Unterschiedlichkeit, Gegensätzlichkeit, Bindungslosigkeit, Vereinzelung und verlorenes Wir-Gefühl. Diversität ist keine soziale Klammer, sondern das Gegenteil: Sie bedeutet Verzicht auf eine vertraute Lebensart, Geborgenheit und die Gewissheit, sich unter Seinesgleichen wohlfühlen zu können.

Es stellt sich die Frage, ob es für bürgerlich-konservativ tickende Menschen nicht auch Lichtblicke im Zeitgeschehen gibt, irgend eine Spur des Trostes. Doch, gibt es. Das Tröstliche besteht darin, dass die Treibjagden des Mainstreams auf alles, was rechts der Mitte steht, letztlich ohne Wirkung blieben. Gäbe es eine solche, müsste sie sich ja in den demoskopisch gemessenen Parteineigungen niederschlagen. Tut sie aber nicht. Die Linksparteien verharren in einem Dauertief und kommen gemeinsam auf allenfalls rund 34 Prozent gegenüber etwa 58 Prozent der Regierung. Die rot-grüne Schlagseite der Informationsvermittlung blieb also ohne Folgen.

Daraus ergibt sich zum einen die Erkenntnis, dass die öffentliche Meinung durch die Medien nicht beliebig steuerbar ist. Zum anderen bestätigt sich, dass überzogene politische Kampagnen der Informationswirkung schaden. Sobald Beeinflussungsversuche als solche erkannt werden, wächst der innere Widerstand gegen sie. Den Nachrichtengebern und Spindoktoren ins Stammbuch: Lesen Sie Fachliteratur, lernen Sie Empirie!

