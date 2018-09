Nicht erst seit Trump: Das Weiße Haus der Lügen

Laut der Faktencheckdatenbank der „Washington Post“, die sämtliche möglicherweise nicht wahrheitsgemäßen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump aufspürt und kategorisiert, hatte der Präsident bis zum 1. Juni dieses Jahres 3259 unwahre oder irreführende Behauptungen aufgestellt. Das entspricht einem Durchschnitt von über 6,5 Falschbehauptungen pro Tag. Damit befindet sich Trump auf Rekordkurs.

Seine Anhänger rechtfertigen diese Unehrlichkeit damit, dass „alle Politiker lügen“. Das tun sie tatsächlich – und ein wenig Selbstbeobachtung lässt uns einräumen, dass alle Menschen lügen. Worauf es allerdings ankommt, ist die Häufigkeit und Art der Lüge. Zu viele Lügen entwerten die Währung des Vertrauens.

Nicht alle Lügen dienen dem gleichen Zweck. Manche sind eigennütziger Natur. Ein Präsident lügt möglicherweise, um Spuren zu verwischen, Peinlichkeiten zu vermeiden, einem Rivalen zu schaden oder einfach aus Bequemlichkeit. Andere Präsidentenlügen dienen nobleren Zielen.

Unter bestimmten Umständen begrüßen Historiker sogar, wenn ein Präsident entscheidet, die Öffentlichkeit zugunsten des übergeordneten Wohls oder eines später zu erreichenden Ziels zu täuschen.

Ein Meister des Deals?

John F. Kennedy täuschte die amerikanische Öffentlichkeit über die Rolle der in der Türkei stationierten US-Raketen in dem Abkommen, das die Kuba-Krise von 1962 beendete. Das lag jedoch bestimmt eher in ihrem Interesse als das hohe Risiko eines Atomkriegs.

Ein zweifelhafteres Beispiel dieser Vorgehensweise ereignete sich 1941, bevor die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. In einem Versuch, eine isolationistisch eingestellte Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Hitler-Deutschland eine Bedrohung darstelle, behauptete Präsident Franklin D. Roosevelt, dass ein deutsches U-Boot einen US-Zerstörer angegriffen hätte, obwohl es sich in Wahrheit umgekehrt verhalten hatte. In Kriegszeiten, in denen Schweigen unumgänglich ist und Geheimnisse von entscheidender Bedeutung sind, argumentierte Winston Churchill, dass die Wahrheit „so kostbar” scheine, „dass sie stets von einer Leibwache aus Lügen umgeben sein sollte“.

Machiavellistische Täuschung ist oftmals Teil einer Verhandlungsstrategie, um einen Deal abzuschließen – und Trump beansprucht für sich, ein Meister dieser Kunst zu sein. Das erklärt vielleicht seine Lügen über nordkoreanische Waffen, über europäische Zölle und die Einmischung des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf von 2016.

Doch seine Unehrlichkeit hinsichtlich der bei seiner Amtseinführung anwesenden Menschenmenge, der Schweigegeldzahlungen an Frauen oder seiner Gründe, den ehemaligen FBI-Direktor James Comey zu feuern, hat nichts mit Staatskunst zu tun. Dabei handelt es sich um die rein eigennützige Manipulation anderer Leute und der Öffentlichkeit.

Selbst wenn die Motive eines Präsidenten nicht eigennützig sind, sollte er vorsichtig sein, wenn er sich fürs Lügen entscheidet. Bevor er sich der Lüge als Instrument der Staatskunst bedient, sollte er die Bedeutung des Ziels und die Verfügbarkeit alternativer Mittel zu seiner Erreichung ebenso berücksichtigen wie die Frage, ob die Täuschung begrenzt gehalten werden kann oder ob damit womöglich ein Muster etabliert wird.

Je öfter eine Führungspersönlichkeit die Öffentlichkeit täuscht, desto stärker schwindet das Vertrauen, desto mehr werden Institutionen geschwächt und abträgliche Präzedenzfälle geschaffen. Roosevelts Lügen im Jahr 1941 waren als Weckruf für die Menschen in den USA gedacht, aber damit wurde auch ein Präzedenzfall geschaffen. Dessen bediente sich dann Lyndon B. Johnson 1964, um die Unterstützung des Kongresses für die Tonkin-Resolution zu gewinnen, die zu einer dramatischen Eskalation des Vietnam-Kriegs führte.

Elemente des Bluffs

Die Gefahr besteht darin, dass sich Spitzenpolitiker einreden, sie würden zugunsten des Gemeinwohls lügen, obwohl sie es wegen politischer oder persönlicher Vorteile tun. Johnson wollte nicht als Feigling oder als der Präsident dastehen, der Vietnam verliert. Er belog die Menschen fortwährend über das Kriegsgeschehen und wollte den Krieg begrenzt halten.

Einer der moralischen Vorteile eines begrenzten Kriegs besteht darin, Schaden durch Eskalation zu verhindern. Allerdings gehören dazu Elemente des Bluffs. Um in Verhandlungen mit dem Feind die Glaubwürdigkeit zu bewahren, muss ein Präsident unablässig den öffentlichen Optimismus aufrechterhalten, der dazu dient, die Öffentlichkeit zu desinformieren.

Massiver Vertrauensverlust

In Johnsons Fall wurde dieses Gebot noch durch seine persönlichen Motive verstärkt. 1968 sagten die Menschen, die einzige Möglichkeit, um zu erkennen, ob er lüge, sei, zu beobachten, ob sich seine Lippen bewegten. Johnsons Nachfolger, Richard Nixon, log ebenfalls über den Krieg in Vietnam und über dessen Ausweitung nach Kambodscha. Später log er hinsichtlich seiner Rolle bei der Vertuschung des Einbruchs in das Hauptquartier der Demokraten, der im Auftrag seiner Administration erfolgt war. Als das schließlich durch Tonbandaufnahmen publik wurde, trat Nixon 1974 als Präsident zurück, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entgehen.

Der Schaden, den Johnson und Nixon angerichtet hatten, betraf nicht nur ihre Präsidentschaften, sondern auch das öffentliche Vertrauen. Zu Beginn der 1960er-Jahre zeigten Umfragen noch, dass drei Viertel der Amerikaner durchaus großes Vertrauen in die Regierung hatten; Ende der 1970er war es nur noch ein Viertel. Obwohl die Gründe dieses Rückgangs vielfältig waren, spielten die Lügen der Präsidenten eine Rolle.

Unter Verweis auf Trumps Vorgeschichte im Privatsektor argumentieren einige Beobachter, er lüge bloß aus Gewohnheit. Andere glauben, dass Häufigkeit, Wiederholung und die unverfrorene Art seiner Lügen Ausdruck einer bewussten politischen Strategie seien, um Institutionen zu beschädigen, die der Wahrheit verpflichtet sind. So oder so ist festzustellen, dass Trump die Glaubwürdigkeit von Institutionen wie Presse, Nachrichtendiensten und Justizministerium untergräbt, indem er alles relativiert und sagt, was seine extrem loyale Basis hören will.

Noch nie gab's einen wie Trump

Wird sich Amerika nach Trump wieder erholen können? Es sei daran erinnert, dass Johnson und Nixon von Gerald Ford und Jimmy Carter abgelöst wurden, die deutlich ehrlicher agierten, und dass das öffentliche Vertrauen in die Regierung unter Ronald Reagan in den 1980er-Jahren etwas anstieg. Aber wie die schiere Anzahl der Lügen nahelegt, hatten es die USA noch nie mit einem Präsidenten wie Donald Trump zu tun.

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier

Copyright: Project Syndicate, 2018.

DER AUTOR Joseph S. Nye (* 1937 in South Orange, New Jersey) ist Professor für Politikwissenschaft an der Harvard University. Er war Vorsitzender des National Intelligence Council (1993–1994) und stellvertretender US-Verteidigungsminister (1994–1995). Er gilt als außenpolitischer Vordenker und prägte das Konzept der „weichen/harten Macht“. Zahlreiche Publikationen; sein jüngstes Buch: „Is The American Century Over?“



E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)