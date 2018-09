Lernen mit dem Computer

Die breite Nutzung elektronischer Datenträger führt unausweichlich, rasant und nachhaltig zu Umwälzungen in Erziehung und Unterricht, in Lehr- und Lernmethoden, in Schulgebäuden und Klassenzimmern. Die Umwälzungen zielen dabei in zwei Richtungen:



?Erstens: Sie ändern das Unterrichten traditionellen Bildungsgutes. Das Lernen von Vokabeln und Idiomen einer Fremdsprache ist computerunterstützt erfrischender und effektiver als in hergebrachter Art. Das Nutzen von Online-Foren und Eintauchen in Wikipedia-Artikel mit nachfolgender Verwendung der dortigen Verweise auf Quellen hilft bei der Erstellung von Projektarbeiten und von Referaten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2018)