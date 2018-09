Ein europäischer Zukunftspakt mit Afrika

Auf meinen Reisen nach Burundi und Ruanda, nach Äthiopien und in den Senegal wurde mir bewusst, was Österreichs Journalistenlegende Hugo Portisch meinte, als er in seinem jüngsten Buch festhielt: „Wer Europa retten will, muss Afrika retten.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)