Herbert Kickl in der Schweigespirale: Ob er das aushält?

Unglaublich. Man kann aber auch gern jedes schärfere Wort für das verwenden, was aus dem Innenministerium ruchbar wurde. Ressortsprecher Christoph Pölzl empfiehlt in einem Rundmail, künftig Informationen an Medien, die kritisch oder gar negativ über Polizei und Ministerium berichten, auf das „nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß zu beschränken“. Außerdem solle in Zukunft in der Medienarbeit der Fokus verstärkt auf Sexualstraftaten und die Herkunft der Täter gelegt werden. Ein Beitrag zur Unschuldsvermutung, die übrigens für derartige Absichten des Kabinetts des Innenministers nicht gilt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)