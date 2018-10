Elektroautos zu propagieren hilft der Umwelt nicht

Wer elektrisch fährt, rettet die Umwelt, wird uns seit geraumer Zeit in den Medien vermittelt. Und es stimmt, Elektroautos haben großes Potenzial, was Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz betrifft. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, die zurzeit in Europa (noch) nicht erfüllt werden. Denn so ganz CO 2 -neutral sind auch diese smarten Fahrzeuge leider nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2018)