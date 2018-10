Die großen Fußstapfen des rastlosen Jörg Haider

Die Freiheitliche Partei Österreichs hat in ihrer Geschichte schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Von Zeiten mit bescheidenen fünf Prozent unter Friedrich Peter in der Ära des Sonnenkönigs Bruno Kreisky über den rasanten Aufstieg Jörg Haiders nach seinem Putsch gegen Norbert Steger 1986 in Innsbruck bis hin zu Heinz-Christian Strache und der bis jetzt harmonischen Koalition mit Sebastian Kurz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)