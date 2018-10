Merk's Kurz, merk's Ludwig: Lehren aus der Bayern-Wahl

Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes, zog einen bemerkenswerten Schluss aus den Verlusten seiner bayrischen „Schwesterpartei“ CSU: Man müsse aufhören, die Union nach rechts rücken zu wollen, um der AfD das Wasser abzugraben, sie könne nur in der Mitte gewinnen. „Unser eigentlicher Wettbewerber sind die Grünen.“ Tatsächlich liegt die neue Nummer zwei der Bayern, Nummer eins in München, in jeder Stadt über 100.000 Einwohner vorn, vor allem bei jüngeren und gut ausgebildeten Wählern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2018)