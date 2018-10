Wer Islamophobie leugnet, will Muslime diskriminieren

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Nirgendwo im Westen werden Muslime unterdrückt.“ Deshalb sei es „Unsinn“, von Islamophobie zu sprechen. So argumentiert Karl-Peter Schwarz in seinem „Quergeschrieben“ in der „Presse“ (11. 10.). Doch das widerspricht allen sozialwissenschaftlichen Befunden. Muslime werden in der EU systematisch auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt diskriminiert, sind Beleidigungen und Übergriffen ausgesetzt. In einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur geben vier von zehn an, in den vergangenen fünf Jahren Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Österreich liegt hier etwas über dem europäischen Schnitt. Nur weil Unterdrückung nicht in Form von Apartheidgesetzen organisiert wird, heißt das nicht, dass sie nicht existiert.

