Der Sozialdemokratie fehlt die große Erzählung

Es gibt keine politische Parteiengruppierung in Europa, die zur Zeit so sehr mit sich selbst beschäftigt ist wie die Sozialdemokratie. Und kaum eine andere Partei produziert so viele Papiere und Analysen aus allen ihren Gliederungen – auch die SPÖ.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2018)