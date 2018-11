Ein Bildungsraum Europa ist das Ziel

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Vier europäische Universitäten finden sich 2018 unter den Top-10-Universitäten der Welt (Times Higher Education Ranking) – drei davon in Großbritannien, eine in der Schweiz. Die besten EU-Universitäten finden sich erst in den Top 30. Die EU verliert mit dem Brexit nicht nur ihre Weltklasse-Universitäten, sondern auch wissenschaftliche Exzellenz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.11.2018)