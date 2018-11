Wie die Flüchtlingspolitik in Europa reformieren?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Anfang Oktober präsentierten der österreichische Innenminister, Herbert Kickl, und die dänische Integrationsministerin, Inger Støjberg, ihre neue Vision für eine Reform der Asyl- und Flüchtlingsschutzpolitik in Europa. Dem Papier liegt der Kerngedanke zugrunde, den Fokus in der Flüchtlingshilfe nicht länger auf diejenigen zu richten, die über die notwendigen Ressourcen und die körperliche Kraft verfügen, um nach Europa zu gelangen und dort Asyl zu beantragen, sondern vielmehr die „Migranten mit dem größten Schutzbedürfnis“ in den Erstaufnahmeländern nahe den Konfliktgebieten effektiver zu schützen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2018)