Ein nachhaltiges Pensionssystem?Ja brauchen wir das?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ob EU, OECD oder Mercer: Regelmäßig wird dem österreichischen Pensionssystem fehlende Nachhaltigkeit attestiert. Nur scheint das leider niemanden zu stören. Aktuell war es Ende Oktober das Beratungsunternehmen Mercer, das weltweit Pensionssysteme von 34 Staaten ausgewertet hat. Wenig überraschend wurde Österreich für fehlende Nachhaltigkeit abgestraft; nur in Italien, ganz gewiss nicht das beste Vorbild für vernünftige Haushaltsführung, ist die Nachhaltigkeit des Pensionssystems noch geringer als hierzulande. Das ist nicht neu, regt aber niemanden mehr auf! Was kratzen uns diese alten Hüte! Schlechtreden nennt man das in Österreich – ist doch schön bei uns im Pensionsparadies! Immerhin, um dazu den Familienforscher Wolfgang Mazal zu zitieren, ist „Arbeit in Österreich nur die Vorhölle zum Pensionsparadies“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)