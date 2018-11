Haben Religionen denn keine Werte?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

In der gelungenen Ausgabe er „Presse“ zu 100 Jahre Republik am vorletzten Wochenende fand sich ein Interview mit dem Philosophen Konrad Paul Liessmann zum Thema österreichische Identität. Titel: „Religionen haben keine Werte“.

Liessmann ist darin zuzustimmen, dass der Wertbegriff als Platzhalter inhaltlich wie von seiner Herkunft her nicht unproblematisch ist. Verkürzt ließe sich sagen: Um Tugenden (von zu etwas taugen) muss man sich bemühen, Pflichten oder Gebote sollte man einhalten und Werte verteidigt man. Doch da der Wertbegriff inzwischen breitenwirksam eingebürgert ist, kommt man trotz seiner Schwammigkeit kaum um ihn herum.