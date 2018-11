Die unbequeme Wahrheit über Saudiarabien

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

In seinem Dokumentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ versuchte der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore seine amerikanischen Mitbürger auf die Gefahren der globalen Erwärmung aufmerksam zu machen und vor ihnen zu warnen. Das „Unbequeme“ daran ist, dass der Kampf gegen katastrophale Klimaveränderungen die Menschen eines Tages dazu zwingen könnte, anders als bisher zu leben und – in manchen Fällen – das aufzugeben, was sie lieben (beispielsweise ihre benzinschluckenden Autos).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)