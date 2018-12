Otto Brusattis missmutiger Gang durchs Museum

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Das Ungemach beginnt schon beim Ablegen des Mantels, dann führt der Weg durch „etwas leere Hallen“, „links ein leicht stinkendes Café“, in eine „Flut aus [. . .] Plakaten, Kopien, Dokufilmen und Belehrungen“. Was so beginnt, wird nicht gut enden. Daher am Ende von Brusattis Text ein großes Missverständnis: „,Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918‘. Liebe Leute, wir brechen 2018 doch nicht ins Ungewisse auf, das ist sentimentales Science-Fiction-Geplappere.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2018)