Und wo bleiben die Gesetze für einen harten Brexit?

Während in Deutschland bereits vorsorglich Gesetze gegen den harten Brexit beschlossen werden, scheint man in Österreich noch immer auf ein Happy End zu setzen. Bundeskanzler Sebastian Kurz stellt zwar lapidar fest, Österreich sei „auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet“. Man habe „eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Bundeskanzleramt, Innen-, Infrastruktur- und Finanzministerium“ eingerichtet. Im „ZiB 2“-Interview will er aber nichts Näheres ausführen, es käme sonst zu einer „Beunruhigung“ der Bevölkerung.

