Aktive Klimapolitikgeht uns alle an

Das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Katowice fand ein geteiltes Echo. Auf der einen Seite gab es verhaltenen Jubel, andererseits wurde die Sorge artikuliert, dass das Erreichte viel zu mager ausgefallen sei. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte, ist es doch auch bei einem so dringenden Problem wie der Erderwärmung kaum möglich, knapp 200 Staaten auf ein ambitioniertes Ergebnis festzulegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)