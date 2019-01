Atempause für die globale Ordnungspolitik

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die im Dezember auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice in letzter Minute geschlossene Einigung bietet ein Fünkchen Hoffnung für die Zukunft nicht nur der Klimapolitik, sondern auch der globalen Ordnungspolitik. Nach einem Jahr, in dem die Regierungen immer wieder auf gescheiterte Politikansätze der Vergangenheit zurückgriffen, um gemeinsame Herausforderungen in Angriff zu nehmen, hat sich in Katowice gezeigt, dass es möglicherweise doch Raum für innovative Instrumente gibt, um auf gemeinsame Bedrohungen zu reagieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)